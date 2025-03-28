Bitcoin kararı sonrasında dev şirketin hisselerinde beklenmedik hareketlilik

New York Menkul Kıymetler Borsası, açığa satış hacminin yüzde 234 artmasının ardından GameStop hisselerine Açığa Satış Kısıtlaması getirdi. Şirketin Bitcoin satın alma planları piyasada şüpheyle karşılanırken, hisseler bir işlem gününde yüzde 22 değer kaybetti. Açığa satış hacmi 30,85 milyon hisseye ulaşarak son dokuz ayın zirvesine çıktı.

GameStop Yatırımcıları Kararsız

New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE), GameStop hisselerine Açığa Satış Kısıtlaması getirdi. Şirketin açığa satış hacmi, Bitcoin alım planlarına dair şüpheler nedeniyle son dokuz ayın zirvesine ulaştı.

TradingView verilerine göre GameStop hisselerinin açığa satış hacmi 24 saat içinde yüzde 234 artarak 27 Mart'ta 30,85 milyon hisseye yükseldi. Bu durum, 2021'deki meşhur açığa satış olayını anımsatan bir tablo çiziyor.

Açığa Satış Kısıtlaması, bir hisse senedinin değeri bir önceki günün kapanışına göre yüzde 10'dan fazla düştüğünde otomatik olarak uygulanıyor. Piyasa verilerine göre GameStop hisselerinin işlem günü boyunca yüzde 22 değer kaybederek, Bitcoin duyurusu sonrası elde ettiği yüzde 12'lik kazancı tamamen sildiğini gösteriyor. Yayın sırasında GME 22,09 dolardan işlem görüyordu.

Malone Wealth'in başkanı ve CEO'su Kevin Malone, 27 Mart tarihli bir X paylaşımında "GameStop bugün geçen Perşembe gününe kıyasla 50 kat daha fazla hisse işlem gördü. Bu durum çıplak açığa satış olmadan istatistiksel olarak imkansız." ifadelerini kullandı.

GameStop'un açığa satış hacmi 27 Mart'ta 30,88 milyona ulaştı. Bu rakam, Ocak 2021'de şirket hisselerinin kısa vadeli açığa satış sonrası hızla yükselerek hedge fonları ve diğer açığa satış yapanları büyük zarara uğrattığı, bazı bireysel yatırımcıların ise önemli kazançlar elde ettiği dönemdeki seviyelere oldukça yakın. Bu ay içinde ulaşılan en yüksek nokta ise 19 Ocak'ta kaydedilen 33,26 milyon hisse oldu.

GameStop, Bitcoin satın almak için planladığı miktarı açıklamazken, 26 Mart'ta piyasalar kapandıktan sonra 1,3 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil arzını duyurdu. Ancak bazı analistler ve piyasa yorumcuları şirketin Bitcoin alım planını sorguladı. Tastylive'ın kurucusu ve CEO'su Tom Sosnoff, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, GameStop'un Bitcoin alım kararının kendisine "biraz dot-comvari" geldiğini belirtti.

Sosnoff, "Bu biraz, evet, adımın sonuna bir nokta com ekleyeceğim, fazla nakit paramızla biraz Bitcoin alacağım gibi geliyor çünkü kazanç sağlayacak bir şirket bulamıyoruz hamlesi." dedi. eToro'nun ABD yatırım analisti Bret Kenwell ise yaptığı açıklamada "yatırımcıların temel iş konusunda iyimser olmadıklarını" ifadelerini kullandı.

Açığa satışların en yüksek olduğu gün halen 3 Haziran 2024 tarihindeki 46,20 milyon hisselik rekor. Bu tarih, 2021'deki GameStop açığa satışıyla tanınan hisse senedi tüccarı Keith Gill'in 2 Haziran'da GameStop hisseleriyle yeniden işlem yapmaya başladığını ve elinde 180 milyon dolar bulunduğunu açıkladığı döneme denk geliyor.

GameStop, dönüştürülebilir tahvillerin Bitcoin satın alma dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanılacağını açıkladı. Bazı piyasa analistleri ise hisse senetlerindeki düşüşün nedeni olarak dönüştürülebilir tahvil arzı duyurusunu gösteriyor.

Han Akamatsu X paylaşımında, GameStop hisselerinin Strategy'nin (eski adıyla MicroStrategy) dönüştürülebilir tahvil ihraç ettikten sonra düşmesiyle aynı nedenle değer kaybettiğini belirtti. Akamatsu, "2021'de MSTR 1,05 milyar dolarlık yüzde 0'a dönüştürülebilir tahvil ihraç etti, hisse senedi duyurudan sonra kısa vadeli riskten korunma nedeniyle düştü, ancak daha sonra Bitcoin yırtıldığında ve arbitraj çözüldüğünde patladı" dedi ve açıklamasına "GME de şu anda aynı planı izliyor... GME ya da BTC çok yükselirse, burada bir sıkıştırma fırsatımız olduğu için ticaret çok ilginç hale gelir." sözlerini ekledi.