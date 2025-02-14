Bitcoin madencilik şirketi Riot, yönetim kuruluna üç yapay zeka uzmanını kattı - Son Dakika
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Bitcoin madencilik şirketi Riot, yönetim kuruluna üç yapay zeka uzmanını kattı

Bitcoin madencilik şirketi Riot, yönetim kuruluna üç yapay zeka uzmanını kattı

Bitcoin madenciliği sektörünün öncü şirketlerinden Riot Platforms, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanındaki fırsatları değerlendirmek üzere önemli bir atılım gerçekleştirdi. Şirket, aralarında eski Hut 8 CEO'su Jaime Leverton'ın da bulunduğu üç deneyimli ismi yönetim kuruluna dahil etti.

14.02.2025 11:48
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Kripto para dünyasında yeni bir döneme işaret eden son gelişme, Riot'ın Teksas'taki Corsicana Tesisi'nin potansiyelini yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanında değerlendirme planlarını güçlendiriyor. Şirket, Core Scientific'in AI Hyperscaler CoreWeave ile imzaladığı ve 12 yılda 3,5 milyar dolar gelir getirmesi beklenen anlaşmaya benzer fırsatları araştırıyor.

Riot Madencilik Altyapısıyla Yapay Zeka Dönemini Başlatıyor

Riot Platforms, yapay zeka stratejisini güçlendirmek için önemli adımlar atıyor. Şirket, Evercore ve Northland Capital Markets'i finansal danışman olarak görevlendirdi. Ayrıca veri merkezi sektörünün önde gelen danışmanlık şirketi Altman Solon'u da sürece dahil etti.

Yönetim kuruluna katılan Jaime Leverton, Hut 8'deki görevi sırasında şirketin Nasdaq'a kote olması ve TeraGo'nun veri merkezi işinin satın alınması gibi önemli projelere liderlik yaptı. Leverton'ın yanı sıra Doug Mouton ve Michael Turner da yönetim kuruluna katıldı.

JPMorgan ve Bernstein analistleri, Riot'ın Bitcoin madenciliğinden yapay zeka veri merkezlerine geçiş stratejisini "cesaret verici" olarak değerlendirdi. Bu dönüşümün şirket için yeni bir "yeniden derecelendirme yolculuğunun" başlangıcı olabileceği belirtildi.

Riot CEO'su Jason Les, yapay zeka ve HPC değerlendirme sürecinin hızla ilerlediğini ve birden fazla potansiyel iş ortağından yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Bununla birlikte şirket, varlıklarının yapay zeka dönüşümüne uygunluğu ve sürecin hissedarlar için faydalı şekilde tamamlanması konusunda garanti veremeyeceklerini de açıkladı.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencilik şirketi Riot, yönetim kuruluna üç yapay zeka uzmanını kattı - Son Dakika

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