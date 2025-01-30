Bitcoin ve kripto para yatırımcıları için kritik JPMorgan analizi

Kripto Para

Kripto para piyasası ile geleneksel finans arasındaki bağlantılar derinleşmeye devam ediyor. JPMorgan yönetici direktörü Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analist ekibi, Bitcoin'in büyük teknoloji şirketlerinden ziyade küçük ölçekli teknoloji hisseleriyle daha güçlü bir korelasyon gösterdiğini vurguluyor. Bu durumun temelinde, risk sermayesi yatırımlarına olan bağımlılık ve Blockchain inovasyonunun küçük teknoloji şirketlerinin odağında olması yatıyor.

Bitcoin Teknoloji Hisseleriyle Hareket Ediyor

JPMorgan analistleri, pazartesi günü yaşanan eş zamanlı piyasa düzeltmesinin ardından kripto para ve hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkiyi detaylı bir şekilde inceledi. Araştırma sonuçları, Bitcoin ve altcoinlerin küçük ölçekli teknoloji hisseleriyle olan korelasyonunun, büyük teknoloji şirketlerine kıyasla daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Bu korelasyon özellikle 2020 ve 2024 yıllarında teknoloji sektörünün güçlü performans gösterdiği dönemlerde ve 2022'deki satış dalgasında zirve noktalarına ulaştı. Analistler, bu durumun bireysel yatırımcıların her iki piyasada da kaldıraçlı işlem yapabilme imkanına sahip olması ve her iki sektörün de teknoloji odaklı doğasından kaynaklandığını belirtiyor.

Russell 2000 Endeksi, ABD borsasındaki en küçük 2.000 şirketi takip eden bir gösterge niteliğinde. Raporda, küçük ölçekli teknoloji şirketlerinin Blockchain ve kripto para teknolojilerine odaklanmasının, bu korelasyonun güçlenmesinde önemli rol oynadığı vurgulanıyor.