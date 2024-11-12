Kripto para piyasası tarihsel bir güne tanıklık ediyor. Bitcoin, 11 Kasım'da 85.000 dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kaydetti. Merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket'te "evet" opsiyonunun değeri sabah saatlerindeki 0,32 dolardan 0,57 dolara yükseldi.
Polymarket platformundaki veriler, Bitcoin'in yükseliş trendine olan güvenin arttığını gösteriyor. Tahminler yıl sonuna kadar 100.000 dolar seviyesinin görülebileceğine işaret ediyor. Platform üzerinde gerçekleşen tahminlerin toplam hacmi 2,6 milyon doları geçti.
Kripto para piyasasının öncüsü Bitcoin, son 24 saatte 88,4 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Coinglass verilerine göre aynı sürede 193,17 milyon dolarlık likidasyonun gerçekleşmesi, volatilitenin sürdüğünü gösteriyor.
Polymarket, 11 Kasım itibarıyla 6,01 milyar dolarlık kümülatif hacme ulaştı. Platform, özellikle ABD başkanlık seçimleri tahminleriyle dikkat çekiyor.
Son Dakika › Kripto Para › Bitcoin yükselişi Polymarket tahminlerinde yeni bir iddiayı ortaya çıkardı - Son Dakika
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