BlackRock ETF'si Bitcoin rallisiyle günlük işlem hacmi rekoru kırıldı - Son Dakika
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Kripto Para

BlackRock ETF'si Bitcoin rallisiyle günlük işlem hacmi rekoru kırıldı

BlackRock ETF\'si Bitcoin rallisiyle günlük işlem hacmi rekoru kırıldı

Kripto para piyasasının öncüsü Bitcoin (BTC) 88.000 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'si tarihi bir başarıya imza attı. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'si, tek günde 4,5 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

12.11.2024 14:23
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Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından ivme kazanan kripto para piyasaları, kurumsal yatırımcıların ilgisiyle yükselişini sürdürüyor. Bloomberg ETF Analisti Eric Balchunas'ın sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı verilere göre spot Bitcoin ETF'lerinin performansı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin Rallisi ETF Piyasasını Hareketlendirdi

Kripto para ekosisteminde yaşanan son gelişmeler, Wall Street'in Bitcoin'e olan ilgisini net bir şekilde ortaya koyuyor. BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'si, geçen hafta tek günde 1,1 milyar doların üzerinde net para girişi sağladı.

Yatırım dünyasının ilgisi, MicroStrategy gibi kripto odaklı şirketlerin de değerlerini yukarı taşıdı. Uzmanlar, Trump'ın seçim zaferinin ardından kripto para piyasalarında başlayan yükseliş trendinin devam edebileceğini tahmin ediyor.

Sektör yetkilileri, spot Bitcoin ETF'lerinin artan popülaritesinin kurumsal yatırımcılar için güvenli bir yatırım aracı sunduğunu belirtiyor. Bu durum, geleneksel finans dünyası ile kripto para ekosistemi arasındaki entegrasyonun güçlendiğini gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para BlackRock ETF'si Bitcoin rallisiyle günlük işlem hacmi rekoru kırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BlackRock ETF'si Bitcoin rallisiyle günlük işlem hacmi rekoru kırıldı - Son Dakika
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