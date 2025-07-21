Block S&P 500 Endeksi\'ne giriyor

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey'in Bitcoin odaklı şirketi Block Inc, 23 Temmuz'da S&P 500 endeksine katılacak. Şirket hisseleri haberin ardından yüzde 10 değer kazandı.

Block S&P 500 Endeksine Giriş Yapıyor

Jack Dorsey'nin kurduğu ve daha önce "Square" adıyla tanınan teknoloji şirketi Block Inc., Çarşamba günü itibarıyla S&P 500 Endeksi'nde yerini alıyor. Şirketin endekse katılacağı duyurusunun ardından hisse fiyatları cuma günkü işlemlerin ardından yüzde 10 artış gösterdi.

Block Inc., yaptığı açıklamada bu gelişmenin, şirketin ekonomik erişimi artırma hedefleri doğrultusunda ortaya koyduğu çabaların bir yansıması olduğunu belirtti. Şirket, Cash App, Afterpay, TIDAL, Proto ve Bitkey gibi birçok farklı marka altında faaliyet gösteriyor.

Block'un Bitkey birimi, kullanıcıların Bitcoinlerini kendilerinin saklayabilmesine imkân sağlayan basit bir cüzdan hizmeti sunarken Proto birimi ise Bitcoin madenciliği üzerine ürün ve hizmetler geliştiriyor. Block, geçen yaz Bitcoin kazançlarının yüzde 10'unu her ay düzenli olarak tekrar Bitcoin'e yatırmaya başlamış ve bu süreçte kullandığı hazine yönetimi planını açık kaynak olarak paylaşmıştı.

Block, şu anda yaklaşık 1 milyar dolar değerinde olan 8.584 Bitcoin'i elinde tutuyor. Şirket, geçen yıl kasım ayında müzik platformu TIDAL'a yönelik yatırımlarını azaltacağını açıklamış ve TBD adlı merkeziyetsiz web platformu geliştiren ekibini küçültmüştü. Ayrıca Block, Nisan ayında New York'un finansal düzenleyicisiyle yaşadığı kara para aklamaya yönelik eksiklikler nedeniyle 40 milyon dolarlık uzlaşma sağlamıştı.

Şirket hisseleri, şu anda yaklaşık 72,82 dolardan işlem görüyor ve piyasa değeri yaklaşık 44,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.