Butan Hükümeti milyonlarca dolarlık Bitcoin satışı gerçekleştirdi - Son Dakika
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Butan Hükümeti milyonlarca dolarlık Bitcoin satışı gerçekleştirdi

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Butan Hükümeti, fiyatları 70 bin doları geride bırakan Bitcoin için 66 milyon dolarlık satış yaptı. Binance üzerinden gerçekleşen bu transfer, piyasada yeni hareketliliklere sebep olabilir. Gelecek satışlar için sinyal olarak değerlendirilen bu gelişme, kripto para dünyasında dikkatle izleniyor.

29.10.2024 15:09
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Butan Hükümeti, Bitcoin piyasalarındaki yükseliş fırsatını değerlendirerek büyük bir satış hamlesi yaptı. 70 bin Amerikan dolarını aşan Bitcoin fiyatlarıyla, toplamda 66 milyon dolarlık Bitcoin varlığını Binance borsasına aktardı. Bu satış, gelecek dönemler için piyasada önemli dalgalanmalar yaratabilir.

66 Milyon Dolarlık Dev Bitcoin Satışı

Bitcoin fiyatlarının 70 bin dolar sınırını aşması, Butan devletini harekete geçirdi. Ülke yönetimi, elindeki kripto varlıklarının bir kısmını değerlendirme kararı aldı. Resmi devlet cüzdanından dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance'e 66 milyon dolarlık Bitcoin transferi gerçekleştirildi.

Arkham Intelligence verilerine göre söz konusu işlem 29 Ekim tarihinde iki ayrı transfer şeklinde yapıldı. Bitcoin'in 10 Haziran'dan bu yana ilk defa 70 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması, büyük yatırımcıların, diğer bir deyişle "balinaların" piyasadaki hareketliliğini tetikleyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Butan hükümetinin uzun süredir biriktirdiği Bitcoin varlıklarından bir kısmını satışa çıkarması, önümüzdeki dönemde benzer adımların gelebileceğinin işareti olarak yorumlanıyor. Devletin dijital cüzdanında halen 886 milyon dolar değerinde Bitcoin bulunuyor. Bu durum, gelecekte yapılabilecek olası satışların piyasayı etkileme potansiyelini gözler önüne seriyor.

Himalayalar'daki bu küçük devletin attığı adım, kripto para piyasalarında yeni dalgalanmaların kapısını aralayabilir. Butan yönetiminin bu stratejik kararı, küresel kripto para piyasalarının yakın gelecekteki seyrini şekillendirebilecek önemli faktörlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Butan Hükümeti milyonlarca dolarlık Bitcoin satışı gerçekleştirdi

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Butan Hükümeti milyonlarca dolarlık Bitcoin satışı gerçekleştirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Trabzon:
    BUTAN DEĞİL BHUTAN 2 0 Yanıtla
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