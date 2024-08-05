DeFi platformlarında milyonlarca dolarlık tasfiye - Son Dakika
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Kripto Para

DeFi platformlarında milyonlarca dolarlık tasfiye

DeFi platformlarında milyonlarca dolarlık tasfiye

Son 24 saatte, Ethereum tabanlı DeFi platformlarında yaşanan 350 milyon dolarlık tasfiyeler, yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor. Bu dramatik artış, Bitcoin ve Ether gibi ana kripto varlıklarında yaşanan keskin düşüşlerle tetiklendi. Piyasadaki bu büyük dalgalanma, merkezi olmayan finansın geleceğine dair endişeleri de beraberinde getiriyor.

05.08.2024 12:42
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Kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüşler, DeFi sektöründe rekor seviyede tasfiyelere neden oldu. Ethereum tabanlı DeFi protokollerinde son 24 saatte 350 milyon doları aşan tasfiyeler gerçekleşti ve bu rakam 2024 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin ve Ethereum'un değer kaybetmesiyle tetiklenen bu durum, yatırımcılar arasında endişeye yol açarken, risk yönetimi stratejilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gözler önüne serdi.

Kripto Piyasalarında Dalgalanma DeFi Tasfiyelerini Tetikledi

Kripto para piyasalarında yaşanan sert düşüşler, DeFi (Merkeziyetsiz Finans) sektöründe büyük çaplı tasfiyelere yol açtı. Parsec Finance'in açıkladığı verilere göre Ethereum ağı üzerindeki DeFi protokollerinde gerçekleşen tasfiyeler, son 24 saat içinde 350 milyon doları aşarak 2024 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalardaki genel satış baskısı ve artan oynaklık, başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere önde gelen kripto paraları vurdu. Bitcoin, Şubat ayından bu yana ilk kez 53 bin doların altını test ederken, Ethereum ise yaklaşık 2.300 dolar ile son altı ayın dip seviyesini gördü.

Tasfiyeler ağırlıklı olarak üç ana varlık üzerinde yoğunlaştı. ETH, 216 milyon dolarlık tasfiye hacmi ile listenin başında yer alırken, onu 97 milyon dolar ile sarılmış Wrapped Staked Ether (wstETH) ve 35 milyon dolar ile Wrapped Bitcoin (wBTC) takip etti.

Merkezi borsalarda da benzer bir tablo gözlendi. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 1 milyar doları aşan vadeli işlem tasfiyesi gerçekleşti. Bu tasfiyelerin yaklaşık 900 milyon dolarlık kısmı uzun (long) pozisyonlarda meydana geldi. Ethereum ve Bitcoin yatırımcıları, yarım milyar doları aşan değerde tasfiyeye maruz kaldı.

Yaşanan bu gelişmeler, kripto para yatırımcıları arasında endişeye neden olurken, DeFi ekosistemindeki risk yönetimi stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

Piyasa uzmanları, önümüzdeki günlerde volatilitenin devam edebileceğini ve yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini vurguluyor. DeFi protokollerinin güvenliği ve likidite yönetimi konularında iyileştirmeler yapılması gerektiği de sektör içinde konuşulan konular arasında yer alıyor.

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