DeFi sektörü kripto piyasasındaki etkisini yitiriyor

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Kripto para piyasalarında bir zamanların yükselen yıldızı Merkeziyetsiz Finans (DeFi) sektörü, son dönemde ciddi bir gerileme yaşıyor. DeFi projelerinin toplam piyasa değerinin kripto piyasasının geneline oranı, son üç yılın en düşük seviyelerine geriledi. Bu düşüşün arkasında, yatırımcıların ilgisinin meme kripto para birimi ve ETF'ler gibi yeni trendlere kayması yatıyor.

Kripto Pazarında Değişen Dinamikler: DeFi Hakimiyeti Düşüyor

Kripto para piyasalarında son dönemde dikkat çeken bir gelişme yaşanıyor. Bir zamanların gözdesi Merkeziyetsiz Finans (DeFi) sektörü, eski cazibesini yitiriyor gibi görünüyor. Piyasa analistleri, DeFi projelerinin toplam değerinin, genel kripto piyasasına oranla ciddi bir düşüş yaşadığını raporluyor.

DeFi hakimiyet oranı olarak bilinen ve sektörün genel piyasadaki ağırlığını gösteren endeks, son üç yılın dip seviyelerini test ediyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert satışların ardından kısmi bir toparlanma görülse de endeks geçtiğimiz gün yüzde 3,82'lik seviyeden haftayı yüzde 2,84 ile kapattı. Bu oran, 2021 yılı başlarında yaşanan ve sektör çevrelerince "DeFi Yazı" olarak anılan yükseliş dönemine kıyasla oldukça düşük seviyelerde seyrediyor.

Aslında bu düşüş trendi yeni değil. Eylül 2022'de yüzde 4,8 olan oran, o tarihten bu yana sürekli bir gerileme eğiliminde. 2024'ün ilk günlerinde bile oran yüzde 4,47 seviyesindeydi.

Uzmanlar, yatırımcı ilgisinin farklı alanlara kaymasını bu düşüşün ana nedeni olarak gösteriyor. Özellikle son dönemde popülerlik kazanan meme kripto para birimleri ve Bitcoin ile Ethereum için borsada işlem gören fonların (ETF) piyasaya sürülmesi, yatırımcıların dikkatini bu varlıklara çekmiş durumda. Bu gelişmeler karşısında DeFi tokenları, adeta gölgede kaldı.

Bu ilgi azalmasının sonuçları da ağır oldu. 2024'ün başından bu yana DeFi tokenlarında yüzde 29'luk bir değer kaybı yaşandı. MKR gibi bazı tokenlar, olumlu gelişmeler ve güçlü temellerle desteklenen anlatılar sayesinde yıl içinde iyi bir performans sergilese de Bitcoin karşısındaki durumları hala zayıf performans göstermeye devam ediyor.

Yatırımcıların DeFi'den uzaklaşmasının bir diğer nedeni olarak, meme kripto para birimi çılgınlığının sunduğu yüksek risk-yüksek getiri potansiyeli gösteriliyor. Bununla birlikte pek çok DeFi tokenının yüksek değerlemeleri ve gelecekteki olası token enflasyonu, yatırımcıları tedirgin ediyor.

Sonuç olarak, DeFi sektörünün piyasa ağırlığındaki bu azalma, yatırımcıların ilgisini diğer alt sektörlere yönlendirmeye devam ediyor. Bu durum, DeFi projelerini gelecek stratejilerini ve piyasadaki konumlarını yeniden değerlendirmeye zorluyor. Önümüzdeki dönemde sektörün nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.