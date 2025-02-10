Eski Binance CEO\'su token listeleme sürecini eleştirdi

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Kripto para piyasasının en büyük merkezi borsası Binance'in listeleme süreci tartışma konusu oldu. TST memecoin örneği üzerinden yaşanan sorunlar, dört saatlik duyuru-listeleme zaman aralığının merkeziyetsiz borsalarda fiyat dalgalanmalarına neden olduğunu gösterdi.

Binance'in Listeleme Süreci Piyasada Dalgalanma Yaratıyor

TST memecoinin beklenmedik yükselişi, Binance'in listeleme sürecindeki sorunları gün yüzüne çıkardı. BNB Chain video eğitiminde örnek olarak kullanılan TST, kısa sürede popülerlik kazandı. Zhao'nun coini desteklemediğini açıklaması bile ilgiyi artırdı.

Pazar günü Binance'in TST/USDT ve TST/USDC işlem çiftlerini listeleyeceğini duyurması sonrası token, yüzde 38'lik bir artış gösterdi. TST'nin piyasa değeri 185,9 milyon dolara, tam seyreltilmiş piyasa değeri ise 195,5 milyon dolara ulaştı.

Diğer kripto para borsaları farklı yaklaşımlar benimsemiş durumda. Coinbase yaklaşan listelemeler için özel bir sayfa hazırlıyor. Kraken ise yeni token listelemeleri işleme açıldığında blog yazısı paylaşıyor.