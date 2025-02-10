Eski Binance CEO'su token listeleme sürecini eleştirdi - Son Dakika
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Kripto Para

Eski Binance CEO'su token listeleme sürecini eleştirdi

Eski Binance CEO\'su token listeleme sürecini eleştirdi

Binance kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao (CZ), kripto para borsasının token listeleme sürecini "biraz bozuk" olarak değerlendirdi. Dört saatlik duyuru ve listeleme aralığının merkeziyetsiz borsalarda (DEX) spekülatif hareketlere yol açtığını belirten Zhao, sürecin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

10.02.2025 16:00
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Kripto para piyasasının en büyük merkezi borsası Binance'in listeleme süreci tartışma konusu oldu. TST memecoin örneği üzerinden yaşanan sorunlar, dört saatlik duyuru-listeleme zaman aralığının merkeziyetsiz borsalarda fiyat dalgalanmalarına neden olduğunu gösterdi.

Binance'in Listeleme Süreci Piyasada Dalgalanma Yaratıyor

TST memecoinin beklenmedik yükselişi, Binance'in listeleme sürecindeki sorunları gün yüzüne çıkardı. BNB Chain video eğitiminde örnek olarak kullanılan TST, kısa sürede popülerlik kazandı. Zhao'nun coini desteklemediğini açıklaması bile ilgiyi artırdı.

Pazar günü Binance'in TST/USDT ve TST/USDC işlem çiftlerini listeleyeceğini duyurması sonrası token, yüzde 38'lik bir artış gösterdi. TST'nin piyasa değeri 185,9 milyon dolara, tam seyreltilmiş piyasa değeri ise 195,5 milyon dolara ulaştı.

Diğer kripto para borsaları farklı yaklaşımlar benimsemiş durumda. Coinbase yaklaşan listelemeler için özel bir sayfa hazırlıyor. Kraken ise yeni token listelemeleri işleme açıldığında blog yazısı paylaşıyor.

Changpeng Zhao, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Eski Binance CEO'su token listeleme sürecini eleştirdi - Son Dakika

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