Ethereum güç kaybederken o kripto para birimi güçlenmeye devam ediyor - Son Dakika
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Ethereum güç kaybederken o kripto para birimi güçlenmeye devam ediyor

Ethereum güç kaybederken o kripto para birimi güçlenmeye devam ediyor

Solana, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 54'lük bir artışla 173 milyon dolarlık kurumsal yatırım çekti. Günlük ücret gelirleriyle Ethereum'u geçen Solana, tokenizasyon ve yatırım alanında yeni bir lider olarak yükseliyor. Yatırımcıların ilgisini çeken bu platform, piyasalarda yeni fırsatlar sunuyor.

02.11.2024 14:13
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Solana ekosistemi, kurumsal yatırımların yüzde 54 artış gösterdiği 2024'ün üçüncü çeyreğinde büyük bir canlanma yaşadı. DApp'ler toplam 173 milyon dolarlık yatırım toplarken, Solana'nın günlük ücret gelirleri Ethereum'u geçti. Yatırımlardaki bu sıçrama, platformun yenilikçi çözümlerine ve kurumsal ilginin artmasına bağlı.

Ethereum Rakibi Solana İşlem Gelirlerinde Liderliğe Yükseldi

Merkezi olmayan finans (DeFi) dünyasının dikkat çeken platformlarından Solana, 2024'ün üçüncü çeyreğinde önemli bir başarıya imza attı. Kurumsal yatırımcıların Solana tabanlı merkezi olmayan uygulamalara olan ilgisi, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 54'lük etkileyici bir artışla 173 milyon dolara ulaştı.

Messari Protocol Services'in hazırladığı son rapora göre fon turu sayısındaki yüzde 37'lik düşüşe rağmen, yatırım hacmindeki bu yükseliş, son iki yılın zirvesine işaret ediyor. Kuruluşun araştırma analisti Matthew Nay, piyasanın toparlanma sürecine girmesiyle birlikte yatırımcıların Solana projelerine yeniden ilgi göstermeye başladığını belirtti.

Özellikle Drift'in 25 milyon dolarlık yatırımı ve Multicoin'in enerji tasarruflu platformlar alanında faaliyet gösteren Fuse'a yaptığı 12 milyon dolarlık yatırım, ekosistemdeki canlılığın önemli göstergeleri olarak öne çıkıyor.

Ethereum'dan farklı bir teknoloji yaklaşımı benimseyen Solana, Katman-2 çözümlerine ihtiyaç duymadan işlem verimliliğini artırmayı başardı. Platform, raporun yayımlandığı gün 2,54 milyon dolarlık işlem ücreti geliriyle, Ethereum'un 2,07 milyon dolarlık gelirini geride bıraktı.

Üçüncü çeyrekte platformun kullanıcı tabanı da önemli bir genişleme gösterdi. Ücret ödeyen kullanıcı sayısı yüzde 109 artışla 1,9 milyona yükselirken, günlük yeni ücret ödeyen kullanıcı sayısı yüzde 430'luk artışla 1,3 milyona ulaştı. Bununla birlikte, oylama dışı günlük işlemlerde yüzde 12'lik bir düşüş yaşandı.

Solana, tokenizasyon alanında da dikkat çekici bir konumda bulunuyor. Üçüncü çeyrek sonunda 123 milyon dolarlık tokenleştirilmiş varlık değeriyle, Stellar ve Ethereum'un ardından üçüncü sırada yer aldı. Franklin Templeton'ın para piyasası fonları ve Societe Generale'in euro bazlı stablecoin projesi, kurumsal dünyanın Solana ekosistemine olan güvenini gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para Ethereum güç kaybederken o kripto para birimi güçlenmeye devam ediyor - Son Dakika

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