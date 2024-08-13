Grayscale MakerDAO için yeni fon başlattı - Son Dakika
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Kripto Para

Grayscale MakerDAO için yeni fon başlattı

Grayscale MakerDAO için yeni fon başlattı

Grayscale Investments, kripto para piyasalarında yeni bir yatırım fonunu duyurdu. Bu fon, MakerDAO'nun MKR tokenına özgü olup, yalnızca nitelikli yatırımcılara sunulacak. Ethereum tabanlı bu yeni girişim, yatırımcılara DeFi alanında büyüme potansiyeli sunuyor.

13.08.2024 21:44
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Varlık yönetim şirketi Grayscale Investments, MakerDAO'nun yönetim tokenı MKR için özel bir yatırım fonu kurduğunu duyurdu. Grayscale şirketinin "Grayscale MakerDao Trust" adını verdiği bu yeni fon, yatırımcılara Ethereum tabanlı özerk organizasyon MakerDAO'nun tokenına yatırım yapma fırsatı sunacak. Bu hamle, Grayscale'in tek varlıklı kripto yatırım ürünleri serisini genişletme stratejisinin son adımı olarak görülüyor ve kripto para piyasasında kurumsal ilginin artışına işaret ediyor.

MKR Yatırımcılarına Özel Yeni Fırsatlar

Kripto para dünyasının önde gelen varlık yönetimi şirketlerinden Grayscale Investments, MakerDAO'nun yönetim tokenı MKR için özel bir yatırım fonu başlattığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre "Grayscale MakerDao Trust" adı verilen bu yeni fon, yatırımcılara Ethereum Blockchain ağı üzerinde çalışan özerk organizasyon MakerDAO'nun, utility tokenı olan MKR ve yönetim tokenı olan DAI'ye yatırım yapma olanağı sunuyor.

Grayscale'in yeni fonu, borsada işlem görmeyecek ve yalnızca belirli kriterleri karşılayan yatırımcılara açık olacak. Bu hamle, şirketin tek varlıklı kripto yatırım ürünleri yelpazesini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Nitekim Grayscale, bir hafta önce Bittensor ve Sui'nin yerel protokol tokenlarına odaklanan iki yeni fon daha piyasaya sürmüştü.

Grayscale, 1 Ağustos itibarıyla 25 milyar doları aşan yönetim altındaki varlıklarıyla (AUM) dünyanın önde gelen kripto fon yöneticileri arasında yer alıyor. Şirket, özellikle Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yatırım fonlarıyla tanınıyor. Bunun yanı sıra Basic Attention Token (BAT) ve Chainlink (LINK) gibi diğer protokol tokenlarına yönelik özel fonlar da işletiyor.

MakerDAO, merkezi olmayan bir finans (DeFi) platformu olarak biliniyor ve dolar sabitli stablecoini DAI'nin arkasındaki kuruluş olarak öne çıkıyor. Platform ayrıca Blockchain ağı üzerinde çeşitli kredi ürünleri sunuyor. Bununla birlikte geçtiğimiz ay MakerDAO, tokenize edilmiş ABD hazine bonolarına 1 milyar dolarlık yatırım yapma planını açıklamıştı.

Grayscale'in ürün ve araştırma müdürü Rayhaneh Sharif-Askary, yeni fonun yatırımcılara MakerDAO ekosisteminin büyümesine tanık olma fırsatı sunacağını belirtti. Sharif-Askary, "Grayscale olarak, ürün yelpazemizi sürekli genişletmeyi ve piyasaya yenilikçi yatırım fırsatları sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

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Son Dakika Kripto Para Grayscale MakerDAO için yeni fon başlattı - Son Dakika

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