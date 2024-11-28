Hong Kong kripto para merkezi olma yolunda önemli bir adım attı

Kripto Para

Finans merkezi Hong Kong, kripto para dünyasında yeni bir sayfa açıyor. Altı haftalık istişare sürecine sunulan vergi muafiyeti önerisi, şehrin Blockchain teknolojisi ve dijital varlık yönetimindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hong Kong Kripto Para Pazarında Öne Çıkıyor

Hong Kong'un stratejik kararı, Singapur ve İsviçre gibi küresel finans merkezleriyle rekabette önemli bir adımı teşkil ediyor. Özellikle Singapur'un 2020'de başlattığı Değişken Sermayeli Şirket (VCC) yapısı, 1.000'den fazla fonu barındırıyor.

Şehrin en büyük sanal bankası ZA Bank'ın Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) işlemlerini başlatması, Hong Kong'un kripto vizyonunu destekliyor. Kripto borsası HashKey ile gerçekleştirilen ortaklık, düzenleyici gerekliliklere uygun bir altyapı sunuyor.

Vergi muafiyeti önerisi, özel krediler gibi alternatif yatırım araçlarını da kapsıyor. Bu kapsamlı yaklaşım, Hong Kong'u Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir dijital varlık merkezi olarak konumlandırıyor.