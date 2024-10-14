İlk sırada Bitcoin yer almıyor: Google\'a en çok aranan kripto para birimleri herkesi şaşırtıyor

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Son zamanlarda kripto para piyasasında ilginç bir değişim yaşanıyor; Bitcoin aramaları düşüşe geçerken, meme kripto para birimleri zirveye oynuyor. Bu yıl meme kripto para birimleri, özellikle Solana ve Tron Blockchain ağları üzerinde büyük bir artış gösterdi ve pazarın yeni gözdeleri oldu. Bu durum Google aramalarına da yansıdı.

Google Aramalarında Kripto Dengeleri Değişiyor: Meme Kripto Para Patlaması Yaşanıyor

Son verilere göre kripto para piyasasında ilginç bir değişim yaşanıyor. 12 Ekim 2024 haftasında, "Bitcoin" için yapılan Google aramaları son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Küresel ölçekte bu terime olan ilgi, 100 üzerinden sadece 33 puana kadar düştü.

Buna karşılık, aynı dönemde "memecoin" aramalarında ciddi bir artış gözlemlendi. Bu terimin arama hacmi 100 üzerinden 77 puana ulaştı. Her ne kadar bu rakam, geçen yıl Ekim ayı sonunda kaydedilen 100 puanlık zirveyi aşamasa da CryptoQuant'ın CEO'su ve kurucusu Ki Young Ju, ay sonuna kadar meme kripto para birimleri için arama hacminin rekor kırabileceğini öngörüyor.

2024 yılında kripto sektöründe en iyi performansı sergileyen meme kripto para birimleri, yılın geri kalanında da hız kesmeyecek gibi görünüyor. Step Finance'in raporuna göre 12 Eylül 2024'ten bu yana sadece Solana ağında 491.000 yeni token oluşturuldu. 9 Ekim'de Solana Floor platformu, son 24 saatte Solana üzerinde yaklaşık 20.000 yeni tokenın piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Bu tokenların büyük çoğunluğu meme kripto para birimi kategorisinde yer alıyor.

Solana odaklı bir başka kaynak, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, Solana Blockchain ağındaki meme kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinin 10 milyar doları aştığını ve günlük işlem hacminin yaklaşık 2,3 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Pump ve Fun gibi platformlar, kullanıcı dostu arayüzleri, düşük işlem ücretleri ve Raydium gibi merkezi olmayan borsalarda hızlı likidite sağlama özellikleriyle Solana'daki meme kripto para birimi çılgınlığını tetikliyor. Bu platformlar, neredeyse herkesin kolayca yeni tokenlar oluşturmasına olanak tanıyor.

2024'ün başlarında, sektörün önde gelen isimlerinden Justin Sun, Tron Blockchain ağında Solana'daki Fun platformuna benzer bir girişim olan SunPump'ı hayata geçirdi. Dune tarafından sağlanan verilere göre platformun Ağustos ayındaki lansmanından bu yana 90.000 meme kripto para birimi üretildi.

Son olarak meme kripto para birimi ticareti, yüksek risk içermesi nedeniyle olumlu olumsuz eleştirilerin hedefinde oluyor. Ünlü yatırımcı Mark Cuban yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, "Her meme kripto para birimi bir zaman bombası" diyerek, yatırımcıların bu konuda dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.