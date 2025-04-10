Jack Dorsey şokta: Kripto devine ağır darbe

Kripto ekosisteminin tanınan şirketlerinden biri olan Block, son dönemde uyumluluk eksikleriyle gündeme geldi. New York Finansal Hizmetler Departmanı tarafından kesilen 40 milyon dolarlık ceza, sektörde büyük yankı uyandırdı. Şirket yetkilileri suçlamaları kabul etmese de düzenleyicilerle iş birliği içinde olduklarını vurguladı.

Jack Dorsey'nin Dijital Ödeme Devi Block'a Ağır Yaptırım

New York Finansal Hizmetler Departmanı, kripto para uyumluluğu ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) süreçlerindeki eksikler nedeniyle Block'a 40 milyon dolar para cezası uyguladı. Düzenleyici kurum, özellikle Cash App platformunda yüksek riskli kripto işlemlerine yeterli takibin yapılmadığını ve tüketiciyi koruma yasalarının ihlal edildiğini duyurdu.

Block ise bu gelişmeyle ilgili resmî bir açıklama yaparak, iddiaların büyük kısmına katılmadığını ve "geçmiş dönemdeki uyum programına ilişkin konunun çözüldüğünü" ifade etti. Şirket, Jack Dorsey'nin 2009 yılında kurduğu ve finans teknolojileri alanında hızlı büyüyen girişimlerinden biri olarak biliniyor. Öte yandan, konuya yakın kaynaklara göre şirket daha önce de farklı eyalet düzenleyicilerine AML programına yönelik ihlal iddiaları sebebiyle 80 milyon dolar tutarında ceza ödedi.

Analistler, bu cezaların Block'un pazar payını doğrudan sarsmayacağını ancak kripto sektöründe yasal uyumluluk ve denetimlerin önemini bir kez daha gösterdiğini belirtiyor. Cash App'in hâlen milyonlarca aylık aktif kullanıcısı bulunduğu, birimin son dönemde 1,38 milyar dolar brüt kâr elde ettiği ve büyümenin sürdüğü belirtiliyor. Ayrıca kripto alım satım işlemlerine kolaylık sağlamasıyla tanınan uygulama, sektör uzmanlarına göre yakın gelecekte daha kapsamlı düzenlemelere tabi olabilir.

Block'un temelleri, Jack Dorsey'nin finansal teknolojilerde yenilikçi çözümler sunma hedefiyle atılmıştı. Şirket, özellikle mobil ödemeler ve kripto para hizmetlerinde önemli bir pazar payı elde etti. Yine de düzenleyicilerle yaşanan bu gelişme, sektörde AML ve tüketiciyi koruma standartlarının daha sıkı denetleneceği sinyalini veriyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyalarına da yansıyan bilgilere göre şirket, daha önce New York'taki uzlaşma için görüşmeler yürütmek zorunda kalmıştı.