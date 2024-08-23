Justin Sun'dan tepki çeken hareket - Son Dakika
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Kripto Para

Justin Sun'dan tepki çeken hareket

Justin Sun\'dan tepki çeken hareket

Tron'un kurucusu Justin Sun, USDD stabilcoininin artık Bitcoin tarafından desteklenmediğini duyurdu. Bu değişiklikle birlikte stabilcoin, Tron'un yerel tokenı TRX ile desteklenecek. Sun, bu yeni yapılandırmanın stablecoin için sağlam bir teminat oranı sunduğunu ve kullanıcıların güven içinde olmaları gerektiğini belirtti.

23.08.2024 09:12
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Tron'un kurucusu Justin Sun, USDD stablecoininin Bitcoin desteğinin geri çekilmesinin ardından piyasadaki endişeleri yatıştırmaya çalışıyor. USDD'nin yönetim yapısı ve şeffaflığı konusundaki tartışmalar, kripto camiasında yeniden alevlendi. Bluechip gibi analistler, USDD'nin teminat yapısı ve TRX'e olan bağımlılığı hakkında ciddi eleştiriler yöneltiyor.

USDD'nin Geleceği Belirsiz

Kripto para dünyasının tartışmalı isimlerinden Justin Sun, kısa bir süre önce Tron Blockchain ağının stablecoini USDD ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Tron DAO Rezervi'nin, USDD için ayrılan yaklaşık 750 milyon dolar değerindeki Bitcoin desteğini geri çekmesinin ardından piyasada oluşan endişeleri gidermeye çalışan Sun, kullanıcıları sakin olmaya davet etti.

2022'de piyasaya sürülen ve Terra'nın çöküşüyle gündemden düşen UST'ye rakip olarak konumlandırılan USDD, artık ağırlıklı olarak Tron'un yerel kripto para birimi TRX ile destekleniyor. Sun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, USDD'nin "yüzde 300'ün üzerinde bir teminatlandırma oranıyla" oldukça güçlü bir pozisyonda olduğunu vurguladı.

Sun tarafından yapılan açıklama, kripto camiasında yeni tartışmaları beraberinde getirdi. USDD'nin yönetim yapısı ve şeffaflığı konusundaki endişeler, yeniden gündeme geldi. Başlangıçta merkeziyetsiz bir yapı olarak tasarlanan USDD ile ilgili kararların çoğunun, topluluk oylaması olmaksızın alınması tepki çekiyor.

Kripto para analistleri, USDD'nin teminat yapısı ve yönetim şekli hakkında eleştirilerini sürdürüyor. Bluechip, geçtiğimiz yıl USDD'ye en düşük stabilite notunu vermişti. Bu değerlendirmede, USDD'nin TRX'e aşırı bağımlılığı ve şeffaflık eksikliği öne çıkan faktörler oldu.

Piyasa hacmine göre USDD, şu anda en büyük yedinci stablecoin konumunda yer alıyor. Rezervlerinde 1,7 milyar dolarlık TRX ve USDT bulunduran USDD, yüzde 230'un üzerinde bir teminatlandırma oranına sahip görünüyor. Bluechip raporunda, gerçek teminatlandırma oranının çok daha düşük olabileceğini iddia ediyor.

Tron ekosisteminin omurgasını oluşturan TRX, 13 milyar doların üzerindeki piyasa değeriyle ilk on kripto para arasında yer alıyor. USDD'nin geleceği ve TRX ile olan ilişkisi, kripto yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

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Son Dakika Kripto Para Justin Sun'dan tepki çeken hareket - Son Dakika

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SON DAKİKA: Justin Sun'dan tepki çeken hareket - Son Dakika
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