Kripto borç verme piyasasında rekor düşüş piyasaları alt üst etti - Son Dakika
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Kripto borç verme piyasasında rekor düşüş piyasaları alt üst etti

Kripto borç verme piyasasında rekor düşüş piyasaları alt üst etti

Kripto kredi piyasası 2021'deki zirvesinden gerilerken, merkeziyetsiz finans (DeFi) borçlanması 2022'deki dip seviyesinden yüzde 959'luk çarpıcı bir artış gösterdi.

14.04.2025 17:29
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Kripto borç verme piyasası, merkezi finans (CeFi) borç verenlerinin çöküşünün ardından toparlanmakta zorlanırken, DeFi borçlanması dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Galaxy Digital'in raporuna göre, kripto kredi piyasası 2021'deki 64,4 milyar dolarlık zirvesinden 2024'te 36,5 milyar dolara gerileyerek yüzde 43'ün üzerinde düşüş gösterdi. Ancak DeFi borçlanmaları aynı dönemde yaklaşık 10 kat arttı.

DeFi'den CeFi'ye Büyük Darbe

2021'de 64,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören kripto kredi piyasası, peş peşe gelen iflaslar sonrası toparlanmakta zorluk yaşıyor. Genesis, Celsius Network, BlockFi ve Voyager gibi önde gelen CeFi (merkezi finans) borç verenlerin faaliyetlerini durdurması, piyasada arz ve talep tarafında büyük bir daralmaya yol açtı. Bunun sonucu olarak, kripto kredilerinin toplam büyüklüğü 36,5 milyar dolara geriledi ve bu düşüş, yüzde 43'ü aştı.

Öte yandan DeFi (merkeziyetsiz finans) borçlanmalarında tablo çok daha canlı. Ayı piyasasının dip seviyesinin görüldüğü 2022'nin dördüncü çeyreğinde 1,8 milyar dolar olan DeFi açık borçlanmaları, 19,1 milyar dolara kadar yükselerek yüzde 959'luk bir toparlanma kaydetti. Sektör analizlerine göre izinsiz protokollerin esnek yapısı, büyük çöküşlerden etkilenme düzeyini sınırlandırıyor ve kullanıcıların teminatlandırılmış borçlanma modeline güvenli bir şekilde devam etmesine olanak sağlıyor.

Merkezi kripto kredi piyasasında ise tablo hala zayıf. En büyük üç CeFi borç vereni olan Tether, Galaxy ve Ledn, toplam CeFi borç verme pazarının yüzde 88,6'sını, toplam kripto borç verme piyasasının da yüzde 27'sini oluşturuyor. Piyasadaki kurumsal çöküşlerin ardından kripto kredi ekosisteminin nasıl şekilleneceği merak edilirken uzmanlar, DeFi protokollerinin gelişiminin daha sürdürülebilir bir model sunduğunu belirtiyor.

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