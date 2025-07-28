Kripto fonları rekor seviyede yatırım aldı

Kripto para yatırım ürünleri, piyasadaki dalgalanmalara rağmen istikrarlı sermaye çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kaydedilen 1,9 milyar dolarlık net girişle birlikte sektör art arda on beş haftadır pozitif bir seyir izliyor. Bu süreçte liderliği Bitcoin'den devralan Ethereum fonları, rekor seviyeye yakın bir performans gösterdi.

Bitcoin Kan Kaybederken Milyarlarca Dolar Ethereum'a Aktı

Küresel çapta kripto para borsasında işlem gören ürünler, geçen hafta toplamda 1,9 milyar dolarlık girişle rekor kırdı. Sektör raporlarına göre bu artışla birlikte yıl başından bu yana toplam giriş miktarı 29,5 milyar dolara yükselirken, yönetilen toplam varlık miktarı ise ilk kez 221,4 milyar doları gördü. Ayrıca ay başından bu yana fonlara 11,2 milyar dolar giriş yaşanarak Aralık 2024'teki önceki rekor olan 7,6 milyar dolar aşıldı.

Haftalık girişlerin büyük bölümünü Ether tabanlı yatırım ürünleri oluşturdu. Söz konusu ürünlere 1,59 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek ikinci haftalık giriş kaydedildi. Sektör analizlerine göre Ether'e olan yoğun ilgi yatırımcıların gelecek dönemde ABD'de piyasaya sürülmesi beklenen yeni borsa yatırım fonlarını (ETF) beklemesinden kaynaklanıyor.

Geçen hafta Solana ve XRP ürünleri de sırasıyla 311,5 milyon dolar ve 189,6 milyon dolar ile dikkat çekici girişler gördü. Buna karşın, Bitcoin fonlarında 175 milyon dolarlık hafif bir çıkış yaşandı ve 12 gün süren kesintisiz giriş serisi sona erdi.

Sektör uzmanları, Bitcoin ve altcoin fonları arasındaki giriş-çıkış farklılığının, genel bir altcoin sezonundan ziyade, özellikle yeni altcoin ETF'lerinin piyasaya çıkacağına dair beklentilerden kaynaklandığını belirtiyor. Son olarak Litecoin ve Bitcoin Cash gibi bazı altcoin tabanlı ürünlerde ise küçük çaplı çıkışlar görüldü.