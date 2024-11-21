Kripto para dünyasının haylaz çocuğu Justin Sun bir muza servet ödedi: Açıklaması herkesi şaşırttı

Kripto Para

Kripto para dünyasının dikkat çeken isimlerinden Justin Sun, sanat piyasasında ses getiren bir satın alım gerçekleştirdi. Sotheby's'in 1-1,5 milyon dolar değer biçtiği esere 6,24 milyon dolar ödeyen Sun, muzu bizzat yiyeceğini açıkladı. Bu gelişme, özellikle Solana ekosistemindeki memecoin projelerini derinden etkiledi.

Duvara Bantlı Muz Solana Ekosistemini Vurdu

Sadece altı dakika süren müzayedede Sotheby's Başkan Yardımcısı ve Çin Başkanı Jen Hua, Sun adına kazanan teklifi iletti. Sanat eseri, 20 cm x 20 cm x 5 cm boyutlarında ve duvara gri koli bandıyla yapıştırılmış taze bir muzdan oluşuyor.

Sanatçı Maurizio Cattelan 2021'de verdiği açıklamada, eserin bir şaka değil, değer verdiğimiz şeyler üzerine samimi bir yorum olduğunu belirtti. Eserin orijinallik sertifikası, muzun ve koli bandının gerektiğinde değiştirilmesine olanak tanıyor.

Bu satın alım, kripto para piyasasında beklenmedik sonuçlar doğurdu. Solana tabanlı Comedian token (Ban), piyasa değerinde yüzde 37'lik düşüş yaşadı. Token, 241 milyon dolarlık piyasa değerinden 151 milyon dolara geriledi. Müzayededen bir gün önce piyasaya sürülen başka bir Comedian temalı memecoin ise 23,5 milyar dolarlık teorik piyasa değerinden 281 dolara kadar düştü.