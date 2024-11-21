Kripto para dünyasının haylaz çocuğu Justin Sun bir muza servet ödedi: Açıklaması herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Kripto para dünyasının haylaz çocuğu Justin Sun bir muza servet ödedi: Açıklaması herkesi şaşırttı

Kripto para dünyasının haylaz çocuğu Justin Sun bir muza servet ödedi: Açıklaması herkesi şaşırttı

Tron (TRX) kurucusu Justin Sun, Sotheby's müzayedesinde Maurizio Cattelan'ın "Comedian" adlı sanat eserini 6,24 milyon dolara satın aldı. Gri koli bandıyla duvara yapıştırılmış bir muzdan oluşan yapıt, sanat ve kripto para dünyasında yankı uyandırdı. Bu alım, Solana (SOL) ekosistemindeki memecoin projelerinde sert düşüşlere neden oldu.

21.11.2024 15:50
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Kripto para dünyasının dikkat çeken isimlerinden Justin Sun, sanat piyasasında ses getiren bir satın alım gerçekleştirdi. Sotheby's'in 1-1,5 milyon dolar değer biçtiği esere 6,24 milyon dolar ödeyen Sun, muzu bizzat yiyeceğini açıkladı. Bu gelişme, özellikle Solana ekosistemindeki memecoin projelerini derinden etkiledi.

Duvara Bantlı Muz Solana Ekosistemini Vurdu

Sadece altı dakika süren müzayedede Sotheby's Başkan Yardımcısı ve Çin Başkanı Jen Hua, Sun adına kazanan teklifi iletti. Sanat eseri, 20 cm x 20 cm x 5 cm boyutlarında ve duvara gri koli bandıyla yapıştırılmış taze bir muzdan oluşuyor.

Sanatçı Maurizio Cattelan 2021'de verdiği açıklamada, eserin bir şaka değil, değer verdiğimiz şeyler üzerine samimi bir yorum olduğunu belirtti. Eserin orijinallik sertifikası, muzun ve koli bandının gerektiğinde değiştirilmesine olanak tanıyor.

Bu satın alım, kripto para piyasasında beklenmedik sonuçlar doğurdu. Solana tabanlı Comedian token (Ban), piyasa değerinde yüzde 37'lik düşüş yaşadı. Token, 241 milyon dolarlık piyasa değerinden 151 milyon dolara geriledi. Müzayededen bir gün önce piyasaya sürülen başka bir Comedian temalı memecoin ise 23,5 milyar dolarlık teorik piyasa değerinden 281 dolara kadar düştü.

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Son Dakika Kripto Para Kripto para dünyasının haylaz çocuğu Justin Sun bir muza servet ödedi: Açıklaması herkesi şaşırttı - Son Dakika

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