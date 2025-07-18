Kripto para piyasası ilk kez 4 trilyon dolar seviyesini aştı

Kripto para dünyası perşembe günü önemli bir dönüm noktasına imza attı. 4 trilyon dolarlık piyasa değeri barajının aşılması, sektörün geleneksel finans dünyasındaki konumunu güçlendirdi. Kripto piyasasındaki bu büyük artış Bitcoin'le sınırlı kalmayarak altcoin piyasasında da güçlü yükselişler yaşandı.

Küresel Kripto Değeri Tarihi Rekor Seviyeye Ulaştı

Coingecko verilerine göre tüm kripto piyasa değeri yaklaşık 4,003 trilyon dolar seviyesinde durdu. Son 24 saatte 260,2 milyar doların üzerinde kripto işlem gördü. Bitcoin şu anda toplam kripto piyasasının yüzde 59,91'ine hâkim durumda.

Kronos Research'ten Vincent Liu 4 trilyon dolar sınırının aşılmasının sadece sembolik olmadığını, küresel finansal sistemde kriptonun yapısal yeniden değerlemesine işaret ettiğini belirtti. Liu, "Bitcoin'in çıkışı, sürekli ETF girişleri ve hızlanan politika netliği ciddi sermayeyi alana geri çekmek için uyumlu hale geldi." dedi.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,71 yükselerek 120.134 dolara çıktı ve yaklaşık 123.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. Altcoinler daha güçlü kazançlar gördü ve bu durum Bitcoin liderliğindeki momentumdan gelişmekte olan bir altcoin sezonuna doğru potansiyel bir kayma sinyali verdi.

XRP yüzde 20 değer kazanarak önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,4 doları aştı ve şu anda 3,62 dolardan işlem görüyor. Ethereum yüzde 7,8 yükselerek 7 3.600 doların üzerine çıktı ve bu yılın başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

BTC Markets Kripto Analisti Rachael Lucas, altcoinlerin güçlü kazançlar kaydettiğini ve yatırımcıların fonlarını BTC'den daha volatil kripto paralara kaydırdığını belirtti. Lucas bu durumu geç döngü yükselişlerinin tipik bir kalıbı olarak tanımladı.