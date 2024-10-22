Kripto topluluğunun baskısı sonuç verdi: Sky yeni bir dönüşüme hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto topluluğunun baskısı sonuç verdi: Sky yeni bir dönüşüme hazırlanıyor

Kripto topluluğunun baskısı sonuç verdi: Sky yeni bir dönüşüme hazırlanıyor

Merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü Sky'ın kurucusu Rune Christensen, topluluğun geri bildirimleri doğrultusunda protokolün marka kimliğinde yeni değişiklikler planladıklarını duyurdu. MakerDAO markasına geri dönüş olasılığı değerlendiriliyor. USDS stablecoin, 1 milyar dolarlık arz seviyesine ulaşmasına rağmen değişim planlanıyor.

22.10.2024 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sky protokolü Eylül ayında gerçekleşen MakerDAO'dan Sky'a dönüşümün ardından yeni bir kimlik değişikliğinin eşiğinde bulunuyor. SKY token sahiplerinin yeni sistemleri takip etmekte zorlandığını kabul eden Christensen, topluluğun Maker markasına olan güçlü bağlılığını göz önünde bulundurarak üç farklı seçenek sundu.

Sky Kurucusu Üç Farklı Seçenek Sundu

Merkeziyetsiz finans alanında önemli bir yere sahip olan Sky protokolü, USDS stablecoinin başarısına rağmen kimlik değişikliğine hazırlanıyor. Sky protokol kurucusu Rune Christensen, topluluk üyelerinin SKY token sistemine ilişkin endişelerini dikkate alarak üç farklı seçenek belirledi.

Bu seçenekler arasında Sky markasıyla devam etmek, Maker kimliğine tamamen geri dönmek veya her iki markayı da farklı roller altında konumlandırmak bulunuyor. Protokol, bu Cuma günü bir topluluk görüşmesi düzenleyerek bu seçenekleri değerlendirecek.

USDS stablecoin, lansmandan sonraki iki hafta içinde 1 milyar dolar arz seviyesine ulaştı. Aave, Ethena ve Morpho gibi önemli DeFi protokolleriyle iş birlikleri gerçekleşti. Bu başarıya rağmen topluluk üyelerinin çoğu MKR tokenını tutmayı tercih ediyor.

Christensen, 28 Ekim'den itibaren oylanacak bir Atlas Edit önerisi sunacak. Onay alması durumunda, 4 Kasım haftasında çoktan seçmeli bir oylama gerçekleştirilecek.

Kripto Para, Defi, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto topluluğunun baskısı sonuç verdi: Sky yeni bir dönüşüme hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:10:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kripto topluluğunun baskısı sonuç verdi: Sky yeni bir dönüşüme hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.