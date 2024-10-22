Kripto topluluğunun baskısı sonuç verdi: Sky yeni bir dönüşüme hazırlanıyor

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Sky protokolü Eylül ayında gerçekleşen MakerDAO'dan Sky'a dönüşümün ardından yeni bir kimlik değişikliğinin eşiğinde bulunuyor. SKY token sahiplerinin yeni sistemleri takip etmekte zorlandığını kabul eden Christensen, topluluğun Maker markasına olan güçlü bağlılığını göz önünde bulundurarak üç farklı seçenek sundu.

Sky Kurucusu Üç Farklı Seçenek Sundu

Merkeziyetsiz finans alanında önemli bir yere sahip olan Sky protokolü, USDS stablecoinin başarısına rağmen kimlik değişikliğine hazırlanıyor. Sky protokol kurucusu Rune Christensen, topluluk üyelerinin SKY token sistemine ilişkin endişelerini dikkate alarak üç farklı seçenek belirledi.

Bu seçenekler arasında Sky markasıyla devam etmek, Maker kimliğine tamamen geri dönmek veya her iki markayı da farklı roller altında konumlandırmak bulunuyor. Protokol, bu Cuma günü bir topluluk görüşmesi düzenleyerek bu seçenekleri değerlendirecek.

USDS stablecoin, lansmandan sonraki iki hafta içinde 1 milyar dolar arz seviyesine ulaştı. Aave, Ethena ve Morpho gibi önemli DeFi protokolleriyle iş birlikleri gerçekleşti. Bu başarıya rağmen topluluk üyelerinin çoğu MKR tokenını tutmayı tercih ediyor.

Christensen, 28 Ekim'den itibaren oylanacak bir Atlas Edit önerisi sunacak. Onay alması durumunda, 4 Kasım haftasında çoktan seçmeli bir oylama gerçekleştirilecek.