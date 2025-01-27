Nasdaq korelasyonu Bitcoin yatırımcılarını tedirgin ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

Nasdaq korelasyonu Bitcoin yatırımcılarını tedirgin ediyor

Nasdaq korelasyonu Bitcoin yatırımcılarını tedirgin ediyor

Standard Chartered'ın döviz ve dijital varlıklar araştırma başkanı Geoffrey Kendrick, Bitcoin (BTC) ile Nasdaq arasındaki güçlü korelasyona dikkat çekti. DeepSeek'in yeni yapay zeka modelinin piyasaya sunulmasıyla Nasdaq'ta yaşanan sert düşüş Bitcoin'i etkilese de Kendrick, bu durumu bir alım fırsatı olarak yorumluyor.

27.01.2025 16:57
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Teknoloji dünyasındaki satış dalgası kripto para piyasasını etkilerken, Standard Chartered yılsonu için Bitcoin hedefini 200.000 dolar seviyesinde tutuyor. Trump yönetiminin kripto varlık stoğu kararnamesi ve bu hafta açıklanacak teknoloji şirketlerinin bilançoları, piyasadaki belirsizliği artırıyor.

Nvidia Hisselerindeki Satış Dalgası Bitcoin Fiyatını Düşürdü

Nasdaq vadeli işlemlerindeki yüzde 3,3'lük düşüş, kripto para piyasasında önemli dalgalanmalara neden oldu. DeepSeek'in OpenAI'a rakip yeni yapay zeka modelini duyurması, Nvidia hisselerinde yüzde 13'lük bir düşüşü başlattı. Bu gelişme, teknoloji hisselerinde geniş çaplı bir satış dalgasını beraberinde getirdi.

ETF'lerin ortalama Bitcoin alım seviyesi 96.400 dolar olarak kaydedildi. Microsoft, Meta ve Tesla'nın bilanço açıklamaları ile Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde temkinli bir hava oluştu.

Kendrick, Trump yönetiminin kripto varlık stoğu kararnamesinin piyasada belirsizlik yarattığını belirtti. Buna rağmen "umut aşaması"nın sona ermesiyle birlikte Bitcoin piyasası risklerinin azaldığını ve alım fırsatı doğduğunu vurguladı.

Analist, kurumsal paranın Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) üzerindeki etkisinin artacağını ve ardından altcoin sezonunun başlayacağını öngörüyor. Bu süreçte Litecoin gibi yeni ETF kazananları ve Uniswap gibi düzenleme değişikliklerinden fayda sağlayacak projelerin öne çıkması bekleniyor.

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Son Dakika Kripto Para Nasdaq korelasyonu Bitcoin yatırımcılarını tedirgin ediyor - Son Dakika

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