Tecrübeli isim hükümete Blockchain danışmanlığı yapacak

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Changpeng Zhao, Kırgızistan hükûmetine Blockchain teknolojisi ve kripto para düzenlemeleri konusunda danışmanlık hizmeti verecek. Binance'ın eski CEO'su, ülkenin Ulusal Yatırım Ajansı ile imzaladığı mutabakat anlaşması kapsamında teknik uzmanlık sağlayacak. Bu iş birliği, Kırgızistan'ın dijital dönüşüm ve yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Eski Binance CEO'su Kripto ve Blockchain Danışmanlığı Sağlayacak

Binance'ın eski CEO'su Changpeng Zhao, Kırgızistan hükûmetine Blockchain ve kripto para düzenlemeleri konusunda danışmanlık hizmeti sunacak. Kırgızistan Ulusal Yatırım Ajansı ile imzalanan mutabakat anlaşması çerçevesinde ülkeye teknik uzmanlık sağlayacak olan Zhao, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, çeşitli hükûmetlere benzer danışmanlık hizmetleri verdiğini belirtti.

Changpeng "CZ" Zhao, kısa süre önce yaptığı paylaşımında, "Resmi ve gayri resmi olarak birkaç hükûmete kripto düzenleyici çerçeveleri ve devlet verimliliği için Blockchain çözümleri konusunda danışmanlık yapıyorum, Blockchain'i ticaretten daha fazlasına genişletiyorum." ifadelerini kullandı. Eski kripto para borsası yöneticisi, bu çalışmayı "son derece anlamlı" olarak nitelendirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Zhaparov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu iş birliği; teknolojik altyapının güçlendirilmesi, yenilikçi çözümlerin uygulanması ve Blockchain teknolojileri, sanal varlık yönetimi ve siber güvenlik konularında yüksek nitelikli uzmanların hazırlanması yönünde önemli bir adımı işaret ediyor." dedi. Zhaparov ayrıca, bu tür girişimlerin ekonominin sürdürülebilir büyümesi ve sanal varlıkların güvenliği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Orta Asya'da yer alan dağlık ve denize kıyısı olmayan Kırgızistan, yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke olarak biliniyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, ülkenin toplam enerji arzının yüzde 30'undan fazlası hidroelektrik santrallerinden karşılanıyor. Buna rağmen Kırgızistan'ın potansiyel hidroelektrik enerjisinin yalnızca yüzde 10'u geliştirilmiş durumda. Bu özelliği nedeniyle ülke, kripto para madenciliği operasyonları için uygun bir ortam sunuyor.

CZ'nin Kırgızistan dışında başka ülkelerdeki yetkililerle de görüştüğü biliniyor. Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim, ocak ayında kripto para konularında rehberlik almak üzere Zhao ile şahsen bir araya geldi. Ayrıca CZ, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bitcoin yatırımlarıyla bilinen Bhutan'daki yetkililerle de görüşmeler gerçekleştirdi.

Zhao'nun bu girişimleri, ABD'de kara para aklamayı önlemeye yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle çarptırıldığı dört aylık hapis cezasından tahliye edilmesinin üzerinden altı ay geçmesinin ardından geldi. Serbest kaldıktan sonra Blockchain teknolojisi, yapay zeka ve biyoteknoloji şirketlerine yatırım yapan CZ, kısa süre önce Tayland ve Myanmar'daki deprem yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla yaklaşık 600 bin dolar değerinde 1000 BNB bağışında bulundu.