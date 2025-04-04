Tecrübeli isim hükümete Blockchain danışmanlığı yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Tecrübeli isim hükümete Blockchain danışmanlığı yapacak

Tecrübeli isim hükümete Blockchain danışmanlığı yapacak

Binance'ın kurucusu Changpeng Zhao, Kırgızistan ile Blockchain ve kripto düzenlemeleri konusunda danışmanlık anlaşması imzaladı. Ülkenin yenilenebilir enerji kaynakları kripto madenciliği için uygun ortam sunarken, CZ benzer danışmanlık hizmetlerini farklı ülkelere de sağlıyor.

04.04.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Changpeng Zhao, Kırgızistan hükûmetine Blockchain teknolojisi ve kripto para düzenlemeleri konusunda danışmanlık hizmeti verecek. Binance'ın eski CEO'su, ülkenin Ulusal Yatırım Ajansı ile imzaladığı mutabakat anlaşması kapsamında teknik uzmanlık sağlayacak. Bu iş birliği, Kırgızistan'ın dijital dönüşüm ve yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Eski Binance CEO'su Kripto ve Blockchain Danışmanlığı Sağlayacak

Binance'ın eski CEO'su Changpeng Zhao, Kırgızistan hükûmetine Blockchain ve kripto para düzenlemeleri konusunda danışmanlık hizmeti sunacak. Kırgızistan Ulusal Yatırım Ajansı ile imzalanan mutabakat anlaşması çerçevesinde ülkeye teknik uzmanlık sağlayacak olan Zhao, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, çeşitli hükûmetlere benzer danışmanlık hizmetleri verdiğini belirtti.

Changpeng "CZ" Zhao, kısa süre önce yaptığı paylaşımında, "Resmi ve gayri resmi olarak birkaç hükûmete kripto düzenleyici çerçeveleri ve devlet verimliliği için Blockchain çözümleri konusunda danışmanlık yapıyorum, Blockchain'i ticaretten daha fazlasına genişletiyorum." ifadelerini kullandı. Eski kripto para borsası yöneticisi, bu çalışmayı "son derece anlamlı" olarak nitelendirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Zhaparov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu iş birliği; teknolojik altyapının güçlendirilmesi, yenilikçi çözümlerin uygulanması ve Blockchain teknolojileri, sanal varlık yönetimi ve siber güvenlik konularında yüksek nitelikli uzmanların hazırlanması yönünde önemli bir adımı işaret ediyor." dedi. Zhaparov ayrıca, bu tür girişimlerin ekonominin sürdürülebilir büyümesi ve sanal varlıkların güvenliği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Orta Asya'da yer alan dağlık ve denize kıyısı olmayan Kırgızistan, yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke olarak biliniyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, ülkenin toplam enerji arzının yüzde 30'undan fazlası hidroelektrik santrallerinden karşılanıyor. Buna rağmen Kırgızistan'ın potansiyel hidroelektrik enerjisinin yalnızca yüzde 10'u geliştirilmiş durumda. Bu özelliği nedeniyle ülke, kripto para madenciliği operasyonları için uygun bir ortam sunuyor.

CZ'nin Kırgızistan dışında başka ülkelerdeki yetkililerle de görüştüğü biliniyor. Malezya Başbakanı Anwar Ibrahim, ocak ayında kripto para konularında rehberlik almak üzere Zhao ile şahsen bir araya geldi. Ayrıca CZ, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bitcoin yatırımlarıyla bilinen Bhutan'daki yetkililerle de görüşmeler gerçekleştirdi.

Zhao'nun bu girişimleri, ABD'de kara para aklamayı önlemeye yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle çarptırıldığı dört aylık hapis cezasından tahliye edilmesinin üzerinden altı ay geçmesinin ardından geldi. Serbest kaldıktan sonra Blockchain teknolojisi, yapay zeka ve biyoteknoloji şirketlerine yatırım yapan CZ, kısa süre önce Tayland ve Myanmar'daki deprem yardım çalışmalarına destek olmak amacıyla yaklaşık 600 bin dolar değerinde 1000 BNB bağışında bulundu.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır

Changpeng Zhao, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tecrübeli isim hükümete Blockchain danışmanlığı yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
Mali’den İstanbul’a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü Mali'den İstanbul'a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü
Sevenleri Volkan Konak’ın kabrine akın etti Mezarı başındaki not dikkat çekti Sevenleri Volkan Konak'ın kabrine akın etti! Mezarı başındaki not dikkat çekti
Kulüp tarihinde bir ilk Galatasaray’dan bir sezon iki Kadıköy zaferi Kulüp tarihinde bir ilk! Galatasaray'dan bir sezon iki Kadıköy zaferi
Bankalardan ATM zorunluluğu Yeni para çekme kuralı devrede Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede
Fenerbahçe’de Sergen Yalçın sesleri Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri
Devlet Bahçeli, Türkeş’in anma törenine katılmadı Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

12:15 Bankalardan ATM zorunluluğu Yeni para çekme kuralı devrede Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede
11:13 Fenerbahçe’de Sergen Yalçın sesleri Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri
11:02 Devlet Bahçeli, Türkeş’in anma törenine katılmadı Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı
10:56 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
08:18 CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
16:48 Rakam dudak uçuklatıyor Galatasaray’da Kadıköy zaferine dev prim Rakam dudak uçuklatıyor! Galatasaray'da Kadıköy zaferine dev prim
16:44 İsrail Başbakanı’nın tutuklanmaması tartışma konusu oldu İsrail Başbakanı'nın tutuklanmaması tartışma konusu oldu
16:30 Kulüp tarihinde bir ilk Galatasaray’dan bir sezon iki Kadıköy zaferi Kulüp tarihinde bir ilk! Galatasaray'dan bir sezon iki Kadıköy zaferi
16:29 Sevenleri Volkan Konak’ın kabrine akın etti Mezarı başındaki not dikkat çekti Sevenleri Volkan Konak'ın kabrine akın etti! Mezarı başındaki not dikkat çekti
16:26 Mali’den İstanbul’a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü Mali'den İstanbul'a üniversite okumaya geldi: Süper Lig devi peşine düştü
16:21 Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
16:20 Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
16:10 14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
16:07 TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
16:02 Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 12:45:38. #7.12#
SON DAKİKA: Tecrübeli isim hükümete Blockchain danışmanlığı yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement