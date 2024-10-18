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Kripto Para

Telegram ve TON ile DeFi yükselişi başlıyor

Telegram ve TON ile DeFi yükselişi başlıyor

TON ve Telegram, DeFi'nin geniş kitleler tarafından kabulünü teşvik ediyor. Entegre cüzdan tanıtımı ve viral oyunlarla milyonlarca yeni kullanıcıyı çekerek, Ethereum ve diğer Blockchain ağlarının ötesine geçmeyi başarıyor. Ortaklık, kripto finansının geleceği için büyük bir potansiyel sunuyor.

18.10.2024 18:09
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The Open Network (TON) ve Telegram'ın güçlü ortaklığı, kripto para birimleri ve merkezi olmayan finansın (DeFi) ana akıma girişini hızlandırıyor. TON, özellikle entegre cüzdan özelliği ve popüler oyunlar aracılığıyla kullanıcı sayısını artırırken, DeFi'nin kripto-meraklıları dışında geniş kitlelere ulaşmasına olanak tanıyor. Bu ortaklık, Blockchain teknolojisinin potansiyelini tam anlamıyla kullanma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Telegram ve TON Ortaklığı DeFi Yükselişine Öncelik Ediyor

The Open Network (TON) Blockchain ağı, Telegram mesajlaşma uygulamasıyla kurduğu güçlü bağ sayesinde, merkezi olmayan teknolojilerin yaygınlaşmasında önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

GSR'nin kısa bir süre önce paylaştığı rapora göre TON ve Telegram ekosistemi, DeFi'nin (Merkezi Olmayan Finans) sadece kripto meraklıları değil, geniş kitleler tarafından da benimsenmesi için benzersiz bir fırsat sunuyor. Rapor, özellikle oyun ve sosyal medya alanlarında gözlemlenen yoğun ilginin, DeFi uygulamalarının da geniş kitlelere ulaşmasının önünü açabileceğini vurguluyor.

DeFi sektörünün diğer kripto alanlarına kıyasla daha düşük performans sergilediği bir dönemde, TON'un yükselişi dikkat çekiyor. Artemis'in verilerine göre Ocak 2022'den Eylül 2023'e kadar DeFi tokenları yüzde 72 oranında değer kaybederken, meme kripto para birimleri yüzde 35, akıllı sözleşmeli tokenlar ise yüzde 48 düşüş yaşadı.

Telegram'ın Eylül 2023'te entegre cüzdan tanıtmasıyla TON, aylık aktif adres sayısında ciddi bir artış kaydetti. Eylül 2024 itibarıyla ağdaki aktif adresler 100.000'den 9,9 milyona yükselerek, Ethereum ve diğer yan zincirlerle rekabet edebilecek bir seviyeye ulaştı. Bununla birlikte, Coinbase'in Base Blockchain ağı ve Solana Blockchain ağı halen daha yüksek aylık aktif kullanıcı sayısına sahip.

Son olarak GSR verilerine göre Telegram, 950 milyon aylık aktif kullanıcısıyla dünyanın en popüler sekizinci sosyal medya platformu konumunda bulunuyor.

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Son Dakika Kripto Para Telegram ve TON ile DeFi yükselişi başlıyor - Son Dakika

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