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Kripto Para

Uniswap Labs gelirlerini artırmaya devam ediyor

Uniswap Labs gelirlerini artırmaya devam ediyor

Uniswap Labs, ön uç işlem ücretlerinden elde edilen gelirin 50 milyon dolar sınırını geçtiğini duyurdu. Bu gelir artışı, Ekim ayında başlatılan ve kullanıcı işlemlerine uygulanan yüzde 0,25'lik ücretin bir sonucu olarak gerçekleşti. Şirketin bu başarısı, sektördeki lider konumunu daha da pekiştirdi.

13.08.2024 13:49
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Kripto para dünyasının önde gelen merkezi olmayan borsası Uniswap, ön uç ücretlerinden elde ettiği gelirin 50 milyon doları aşarak rekor kırdığını duyurdu. Bu etkileyici artış, şirketin geçtiğimiz aylarda uygulamaya koyduğu yeni ücret politikasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Uniswap'ın bu başarısı, DEX piyasasındaki lider konumunu daha da güçlendirirken, kripto ekosisteminin hızla büyüdüğüne dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Uniswap Gelir Artışında Yeni Rekorlar Kırmayı Sürdürüyor

Merkezi olmayan borsalar (DEX) arasında lider konumunu sürdüren Uniswap Labs, platformlarında uygulanan ön uç ücretlerinden elde ettiği gelirin 50 milyon doları aştığını açıkladı. Bu etkileyici rakam, şirketin geçtiğimiz dönemde uygulamaya koyduğu ücret politikasının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Uniswap'ın gelir artışındaki bu hızlı yükseliş, 2023 yılının Ekim ayında başlattığı yüzde 0,15'lik işlem ücreti uygulamasıyla ivme kazandı. Nisan 2024'te ise bu oran yüzde 0,25'e yükseltildi ve şirketin kasasına giren para miktarında önemli bir sıçrama yaşandı. Yılbaşından bu yana geçen sürede, Uniswap'ın ücretlerden elde ettiği gelir 3,7 milyon dolardan başlayarak 13 katlık bir artışla 50,6 milyon doları geçti.

Piyasa verilerine göre Uniswap, toplam işlem hacmi bakımından DEX'ler arasındaki liderliğini koruyor. Verilere göre, geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleşen 154 milyar dolarlık toplam takas hacminin 54 milyar dolarlık bölümü Uniswap platformu üzerinden gerçekleştirildi.

Bununla birlikte, kullanıcılar için alternatif seçenekler de mevcut. Ön uç ücretlerinden kaçınmak isteyen yatırımcılar, 1inch, Cowswap ve Paraswap gibi DEX birleştiricilerini tercih edebiliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan analizlere göre Uniswap DEX işlem hacminin yüzde 25,7'sini elinde bulundururken, popüler bir DEX birleştiricisi olan 1inch yüzde 19,8'lik bir paya sahipti.

Uniswap'ın elde ettiği bu başarı, kripto para ekosisteminin giderek olgunlaştığını ve kullanıcı tabanının genişlediğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde, sektördeki rekabetin artması ve yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla birlikte, DEX'lerin finansal hizmetler alanında daha da önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Kripto para dünyasının önde gelen merkezi olmayan borsası Uniswap, ön uç ücretlerinden elde ettiği gelirin 50 milyon doları aşarak rekor kırdığını duyurdu. Bu etkileyici artış, şirketin geçtiğimiz aylarda uygulamaya koyduğu yeni ücret politikasının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Uniswap'ın bu başarısı, DEX piyasasındaki lider konumunu daha da güçlendirirken, kripto ekosisteminin hızla büyüdüğüne dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

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Son Dakika Kripto Para Uniswap Labs gelirlerini artırmaya devam ediyor - Son Dakika

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