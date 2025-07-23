XRP fiyatında yükseliş sinyalleri artıyor - Son Dakika
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XRP fiyatında yükseliş sinyalleri artıyor

XRP fiyatında yükseliş sinyalleri artıyor
23.07.2025 16:27
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XRP, piyasa dalgalanmalarına rağmen sağlıklı likidite ve gerçek alımlarla güçleniyor. Teknik analiz, 2,90 dolar desteği korunduğu takdirde 4 dolarlık hedefin yakın olduğunu gösteriyor.

Piyasadaki genel belirsizliğe meydan okuyan XRP, spekülatif hareketlerden arındırılmış ve gerçek alımlarla desteklenen bir fiyat yapısı sergiliyor. Sağlam likidite metrikleri ve güçlü emir defteri, varlığın 3,60 dolarlık zirvesinden sonra girdiği düzeltmenin bir alım fırsatı olabileceğine işaret ederken, teknik göstergeler 4 dolarlık yeni bir hedef için zemin hazırlıyor.

XRP'de Teknik Göstergeler 4 Dolar Hedefini Destekliyor

Piyasalarda dalgalanma sürerken XRP'nin fiyat hareketi istikrarlı bir yükselişe işaret ediyor. Kısa süreli düzeltmeler yaşansa da XRP'nin piyasa yapısı hâlâ güçlü şekilde yükseliş eğiliminde. Son olarak 3,60 dolar seviyesine ulaşan varlık, ardından konsolidasyon sürecine girdi. Bu tür bir fiyat hareketi, uzun soluklu yükselişlerde sıkça görülen bir model olarak öne çıkıyor.

XRP'nin fiyatındaki artış yalnızca geçici talebe değil, aynı zamanda piyasadaki sağlıklı koşullara dayanıyor. Likidite göstergeleri olumlu seyrediyor ve XRP mevcut durumda en dengeli emir defterlerinden birine sahip. Hem alıcılar hem de satıcılar piyasada aktif rol oynarken, bu denge ani fiyat dalgalanmalarının önüne geçiyor. Yıllık zirvelere ulaşmasa da işlem hacmindeki istikrarlı seyir ve artan likidite dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu ortamda kurumsal yatırımcıların veya büyük piyasa aktörlerinin kademeli alımlar gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Aynı dönemde Ethereum'un piyasa derinliğinde de yılın en yüksek seviyeleri görülüyor. XRP'nin emir defteri ise köklü ve sürdürülebilir bir büyümeye hazır olan bir varlık izlenimi veriyor. Teknik açıdan, XRP önemli hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Göreli Güç Endeksi (RSI) yüksek olsa da henüz aşırı alım bölgesinde ciddi bir risk sinyali üretmiyor. XRP fiyatı, 2,90-3,00 dolar destek aralığının üzerinde tutundukça, 4 dolar seviyesine doğru yeni bir yükseliş hareketinin önü açılabilir. Sağlam likidite, dengeli emir defteri ve teknik olarak güçlü görünümle XRP, bu kez çok daha sağlam bir zemin üzerinde 4 doların üzerine çıkmaya hazırlanıyor.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para XRP fiyatında yükseliş sinyalleri artıyor - Son Dakika

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