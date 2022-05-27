12. Ulusal Larengoloji Kongresi Karabük'te başladı - Son Dakika
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12. Ulusal Larengoloji Kongresi Karabük'te başladı

27.05.2022 19:06

12. Ulusal Larengoloji Kongresi Karabük'te başladı.

12. Ulusal Larengoloji Kongresi Karabük'te başladı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde düzenlene kongrenin açılışında konuşan Vali Fuat Gürel, etkinliğin Karabük'te yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Sağlık kongrelerinde konuyla ilgili meslektaşların bir araya geldiğini belirten Gürel, "Bilgi birikiminin paylaşılması ve yeni bilgilerin gündeme getirilmesi eğitim sürecini beraberinde getiriyor. Bu tür kongrelerden çok önemli sonuçlar çıktığını biliyoruz. Yeni bilgilerin elde edilmesi adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Gürel, sağlık kongrelerinin yapıldığı bölgenin tanıtımına da katkı sağladığını ifade etti.

Kongre, 29 Mayıs'ta sona erecek.

12. Ulusal Larengoloji Kongresi Karabük'te başladı
12. Ulusal Larengoloji Kongresi Karabük'te başladı
12. Ulusal Larengoloji Kongresi Karabük'te başladı
12. Ulusal Larengoloji Kongresi Karabük'te başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 12. Ulusal Larengoloji Kongresi Karabük'te başladı - Son Dakika


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