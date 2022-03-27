27'nci Sarıgöl boğa güreşleri başladı sona erdi - Son Dakika
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27'nci Sarıgöl boğa güreşleri başladı sona erdi

27.03.2022 20:33

27'nci Sarıgöl boğa güreşleri başladı sona erdi 'Yamaç' 27. Sarıgöl boğa güreşleri başbası oldu Artvin'in Yusufeli ilçesinde bu yıl 27'si düzenlenen geleneksel, Sarıgöl Boğa Güreşleri sona erdi.

27'nci Sarıgöl boğa güreşleri başladı sona erdi

'Yamaç' 27. Sarıgöl boğa güreşleri başbası oldu

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde bu yıl 27'si düzenlenen geleneksel, Sarıgöl Boğa Güreşleri sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde 66 boğa kıysa mücadele etti. Festivalin baş boğası ise Metin Demirci'ye ait 'Yamaç' isimli boğa olurken sahibine 12 bin lira para ödülü kazandırdı.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, Yusufeli ilçesi Sarıgöl köyünde başladı. Bir yıl boyunca güreşlere hazırlanan boğalar, Sarıgöl arenada kozlarını paylaştı.

Baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşlerinde 50 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Sarıgöl Spor Kulübü tarafından düzenlenen güreşler iki gün sürerken, Artvin ve ilçelerinin yanı sıra Erzurum'dan 66 boğa katıldı. 400 ile 950 kilogram ağırlığında olan boğalar, kendi kategorilerinde tek tek müsabakaya çıkarak birinci olan boğalara para ödülü dağıtıldı.

Festivalde 200 yıllık bir kültür yaşatılırken, ikinci gün gerçekleşen Büyükorta, Başaltı ve Baş kategorileri kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Güreşlerin en büyük ödülü olan baş boğa ödülü ise Metin Dermici'ye ait 'Yamaç' isimli boğa oldu. 'Yamaç' sahibine 12 bin lira para ödülü kazandırdı.

Güreşler sonunda boğaların birincilikleri horonlarla kutlanırken, ödül törenin ardından festival sona erdi.

27'nci Sarıgöl boğa güreşleri başladı sona erdi
27'nci Sarıgöl boğa güreşleri başladı sona erdi
27'nci Sarıgöl boğa güreşleri başladı sona erdi

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Son dakika haberleri... Artvin'de '27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali' sona erdi Son dakika haberleri... Artvin'de '27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali' sona erdi Artvin'de '27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali' başladı Artvin'de '27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali' başladı

Metin Demirci, Yusufeli, Artvin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 27'nci Sarıgöl boğa güreşleri başladı sona erdi - Son Dakika


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