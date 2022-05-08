71 yıllık bakkaldan "dürüstlük" vurgusu - Son Dakika
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71 yıllık bakkaldan "dürüstlük" vurgusu

08.05.2022 12:12

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 96 yaşındaki bakkal Adnan Erdağ, 25 yaşında başladığı esnaflığı 71 yıldır aynı mahallede sürdürüyor.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 96 yaşındaki bakkal Adnan Erdağ, 25 yaşında başladığı esnaflığı 71 yıldır aynı mahallede sürdürüyor.

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Aşağı Pulluyazı Mahallesi'nde yaşayan 1926 doğumlu Erdağ, okuma yazmayı öğrendikten sonra askerlik görevini yapmadan önce terzi olan babasının yanında çalıştı.

Vatani görevini tamamlayıp geldikten sonra babasını kaybeden ve bir süre inşaatlarda çalışan Erdağ, 25 yaşındayken esnaflık yapmaya karar verdi ve terzihane açtı.

Erdağ, kısa süre sonra terziliğin yanına bakkallığı da ekleyerek iki işi tek dükkanda uzun yıllar sürdürdü. Yaklaşık 20 yıl önce terziliği bırakıp sadece bakkallığı devam ettiren Erdağ, 9 çocuğunu da bu işi sayesinde büyütüp evlendirdi.

Adnan Erdağ, bir asra yakın ömrünün 71 yılını adadığı esnaflığı aynı mahallede her gün sabahın erken saatlerinde iş yerini açarak sürdürüyor.

"Doğru yolda gidenin işi her zaman yürür"

Adnan Erdağ, AA muhabirine, çocuk yaşta çalışmaya başladığını ve o günden bu yana çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

İş yeri açmaya karar verdiğinde çevresinin kendisini vazgeçirmeye çalıştığını anlatan Erdağ, "Yakınlarım iş yerinin genelde veresiye çalışacağını söyledi, açmamı istemedi. Ben de güvenmediğim kişilere veresiye vermeyeceğimi söyleyip işe başladım. Doğru yolda gidenin işi her zaman yürür. Ben de toptancılardan veresiye mal aldım ancak hepsini zamanında ödedim. Esnaflıkta en önemli şey güvendir." diye konuştu.

Erdağ, terziliğin yanında kaynakçılık ve tarım aleti tamirciliği gibi işlerin de elinden geldiğini, çalışmayı çok sevdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Esnaflığı çok seviyorum. Çalışmayı da severim, boş durmaya asla gelemem. Allah da insanların çalışmasını emrediyor. Ben de nerede olursam olayım boş duramam. Emek etmeden ekmek yemek istemem. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece bu işi sürdüreceğim."

Genç esnafa seslenen Erdağ, "Öncelikle dürüst olacaksın. Yaptığın işi sen de beğeneceksin, müşteri de beğenecek." ifadesini kullandı.

71 yıllık bakkaldan dürüstlük vurgusu
71 yıllık bakkaldan dürüstlük vurgusu
71 yıllık bakkaldan dürüstlük vurgusu
71 yıllık bakkaldan dürüstlük vurgusu
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Kaynak: AA

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