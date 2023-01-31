ABD'li oyuncu Cindy Williams yaşamını yitirdi - Son Dakika
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ABD'li oyuncu Cindy Williams yaşamını yitirdi

31.01.2023 21:51
ABD'li oyuncu Cindy Williams yaşamını yitirdi

ABD'de 1970'li yıllarda şöhret olan ve çok sayıda dizide rol alan oyuncu Cindy Williams, 75 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'de 1970'li yıllarda şöhret olan ve çok sayıda dizide rol alan oyuncu Cindy Williams, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberini duyuran aile sözcüsü Liza Cranis, Williams'ın kısa bir hastalık geçirmesinin ardından 25 Ocak'ta Los Angeles'ta hayata gözlerini yumduğunu belirtti.

Cranis, Williams için, "Ölümü, asla kelimelerle ifade edilemez ve üstesinden gelinemez derecede bizi üzdü." açıklamasında bulundu.

Williams'ı tanımanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Cranis, "Herkesin sevdiği parlak bir karakteri olan kibar, güzel, cömert ve çok iyi espri anlayışına sahip biriydi." dedi.

1976'dan başlayıp 8 sezon süren "Laverne & Shirley" dizisindeki rolüyle parlayan Williams, George Lucas'ın yönettiği "American Graffiti" ve Francis Ford Coppola imzalı "The Conversation" filmlerindeki rolüyle de tanınmıştı.

Kaynak: AA
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Cindy Williams, Los Angeles, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ABD'li oyuncu Cindy Williams yaşamını yitirdi - Son Dakika

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