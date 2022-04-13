Afşinli şair ve yazarların kitapları ve Afşin'le ilgili kaleme alınan 800'den fazla eser arşiv odasında sergileniyor - Son Dakika
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Afşinli şair ve yazarların kitapları ve Afşin'le ilgili kaleme alınan 800'den fazla eser arşiv odasında sergileniyor

13.04.2022 14:17

Afşinli şair ve yazarların kitapları ve Afşin'le ilgili kaleme alınan 800'den fazla eser arşiv odasında sergileniyorKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, şair ve yazarların Afşin ile ilgili kaleme aldığı 800'den fazla kitap arşiv odasında sergileniyor.

Afşinli şair ve yazarların kitapları ve Afşin'le ilgili kaleme alınan 800'den fazla eser arşiv odasında sergileniyor

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, şair ve yazarların Afşin ile ilgili kaleme aldığı 800'den fazla kitap arşiv odasında sergileniyor.

Afşinli Yazar Halil Demir, 300 metrekarelik özel alanda Afşin'den bahseden eserler ve Afşinli yazar ve şairlerin kaleme aldığı kitapların bulunduğunu, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı haline geldiğini söyledi. Kahramanmaraş'ı şiir ve edebiyatın başkenti yapan ayakların en başında Afşin ilçesinin geldiğini ifade eden Demir, "Çocukluğumdan bugüne kadar elime geçen Afşin ile ilgili eserleri bir araya getirdim. Yazarlardan ve sahaflardan topladığımız eserlerden oluşan arşivimiz başka yerde yok. Afşin'e araştırma yapmaya gelenlerin de faydalandığı arşivde ki eserlerle yapılan çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz. Listemizde binden fazla eser var. Şuan için 800'den fazlası bir araya getirildi ve getirilmeye de devam ediliyor" dedi.

7 odadan oluşan arşivde, başta Asrın Ozanı Aşık Mahzun-i Şerif olmak üzere, "Dile Gel Hey Anadolu Dile Gel" türküsünün yazarı Hayati Vasfi Taşyürek, Afşinli Derdiçok, "Yol Ver Dağlar Yol Ver Bana" türküsünün yazarı Tanırlı Aşık Yener, "Acem Kızı" türküsünün yazarı Aşık Hüseyin gibi bir çok ozan, şair ve yazarın eserleri bulunuyor.

Afşinli şair ve yazarların kitapları ve Afşin'le ilgili kaleme alınan 800'den fazla eser arşiv odasında sergileniyor
Afşinli şair ve yazarların kitapları ve Afşin'le ilgili kaleme alınan 800'den fazla eser arşiv odasında sergileniyor
Afşinli şair ve yazarların kitapları ve Afşin'le ilgili kaleme alınan 800'den fazla eser arşiv odasında sergileniyor

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Kahramanmaraş, Halil Demir, Kitap, Afşin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Afşinli şair ve yazarların kitapları ve Afşin'le ilgili kaleme alınan 800'den fazla eser arşiv odasında sergileniyor - Son Dakika


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