AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nin açılışı yapıldı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nin açılışı yapıldı

16.05.2022 19:13

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali'nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, taarruz emrinin verildiği Kocatepe'de düzenlenen festivalin açılış töreninde, Büyük Taarruz'un 100. yılı münasebetiyle kültür, spor, sanat ve benzeri pek çok alanda 100'ün üzerinde etkinlik hazırlandığını belirtti.

Keklik, "Milli Mücadele'nin dönüm noktasının gerçekleştiği kurtuluş şehrinde Milli Mücadele, başta gençler olmak üzere kadınlara ve toplumun tüm kesimlerine en yaygın şekilde hem yerel hem ulusal medya aracılığıyla anlatılacak." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Büyük Taarruz'un başlangıç noktasında böylesi anlamlı bir etkinliğin yapılmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Büyük Taarruz'un 100. yılı dolayısıyla Vali Gökmen Çiçek ile yıl içinde 100 etkinlik yapmayı planladıklarını aktaran Zeybek, "Bu sayıyı 130'a kadar çıkardık. 2022 yılında 130'a yakın etkinliği sizlerle, Afyonkarahisar halkıyla buluşturarak Büyük Taarruz'a yakışır bir yıl kutlamak istiyoruz. Bu vesileyle kısa film festivalinin ilde ilk defa yapılması büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

Daha sonra gezici tırda film gösterimi yapıldı. Protokol üyeleri ve katılımcılar, finale kalan Milli Mücadele konulu kısa filmi izledi.

116 ülkeden 3 binden fazla film başvurusunun yapıldığı festival kapsamında, gezici tır ilçelerde de kahramanlık destanı konulu kısa filmleri vatandaşlarla buluşturacak.

AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nin açılışı yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nin açılışı yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nin açılışı yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nin açılışı yapıldı
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Film Festivali, Büyük Taarruz, Karahisar, Kısa Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nin açılışı yapıldı - Son Dakika


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