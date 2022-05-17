Afyonkarahisar'da 40 engelliye akülü araç dağıtıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 40 engelliye akülü araç dağıtıldı

17.05.2022 17:14

Afyonkarahisar'da Valilik, İl Genel Meclisi, Tük Kızılay Afyonkarahisar Şubesi ve hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 40 akülü araç, engellilere dağıtıldı.

Afyonkarahisar'da Valilik, İl Genel Meclisi, Tük Kızılay Afyonkarahisar Şubesi ve hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 40 akülü araç, engellilere dağıtıldı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İL Genel Meclisindeki programda devlet-vatandaş işbirliği ile temin edilen akülü araçların engelli bireylere hayırlı olmasını temenni etti.

İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban da yurt dışında yaşayan hayırseverlerin başlattığı yardım hareketine Afyonkarahisarlı iş insanlarının da destek verdiğini ve temin edilen 40 akülü aracın engellilere teslim edileceğini dile getirdi.

Programa, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, meclis üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, engelli ve yakınları katıldı.

Konuşmaların ardından akülü araçlar, engellilere teslim edildi.

Afyonkarahisar'da 40 engelliye akülü araç dağıtıldı
Afyonkarahisar'da 40 engelliye akülü araç dağıtıldı
Afyonkarahisar'da 40 engelliye akülü araç dağıtıldı
Afyonkarahisar'da 40 engelliye akülü araç dağıtıldı

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Afyonkarahisar'da 40 engelliye akülü araç dağıtıldı - Son Dakika


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