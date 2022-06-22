Afyonkarahisar'da doğada bulunan hayvan yavruları AKÜREM'de büyütülüyor

Afyonkarahisar'da doğada bulunan hayvan yavrularının Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM), tedavi ve bakımları yapılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından kentin farklı yerlerinden bulunan yaban hayvanların yavruları AKÜREM'e getiriliyor.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere, kuruma gelen hayvan yavrularının yeniden doğaya dönmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Hayvan yavrularının nisan ayından itibaren AKÜREM'e gelmeye başladığını dile getiren Kandır, "En çok gelen kuşlardan kulaklı orman baykuşu ve kerkenez yavruları merkezimizin sürekli misafirleri oluyor. Merkezimizde saksağan, karga, güvercin gibi kuşların yavrularının yanında, tilki, geyik ve genç kurt da bulunuyor. Bu hayvan yavrularının burada bakımlarını yapıyoruz."

Kandır ayrıca, doğada hayvan yavrusu bulan vatandaşlara, gördükleri her yavrunun yuvadan ayrılmış veya terk edilmiş olmayabileceği, annesinin yakınlarda ya da avlanmaya gitmiş olabileceği uyarısında da bulundu.