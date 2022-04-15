Afyonkarahisar'da yaralı halde bulunan kuş tedavi altına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sağlık görevlilerince yaralı halde bulunan gökdoğan, tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık görevlileri, bahçede hareketsiz halde duran bir gökdoğan kuşu gördü.

Kuşun yaralandığı için uçamadığını fark eden görevliler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Ekiplerce, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürülen gökdoğanın ilk muayenesinde elektrik çarpmasına bağlı kanadında yanık, röntgeninde de karın boşluğunda da saçma olduğunu belirlendi.

AKÜREM Müdürü Prof. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere, gökdoğanların dünyadaki en hızlı uçan kuşlar arasından olduğunu söyledi.

Kuşun yapılan muayenesinde ateşli silahla vurulduğunu tespit ettiklerini aktaran Kandır, "Ama bize geliş nedeninin elektrik çarpması olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, sol kanadında yanık olduğunu gördük. Yarası çok iyi değil ama yaşatmak ve tekrar doğaya dönmesi için elimizden gelenin yapacağız."dedi.