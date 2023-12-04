Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

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Bu yıl 49'uncu kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu, erkek oyuncu, yönetmen ve dizi olmak üzere birçok kategoride ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreninden önce kırmızı halıda boy gösteren ünlüler arasında şıklık yarışı yaşandı.

ŞIKLIKLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDILAR

Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunumuyla izleyiciyle buluşan 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, kırmızı halı geçidiyle başladı. Törene katılanlar şıklıklarıyla göz doldurdular.

İşte kırmızı halıdan kareler;