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Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı - Son Dakika

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 49'uncu kez sahiplerini buldu. Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli geceye ünlü isimler akın etti. Kırmızı halıda ise tam bir şıklık yarışı vardı.

04.12.2023 - 10:48,  Güncelleme: 10:52
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Bu yıl 49'uncu kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu, erkek oyuncu, yönetmen ve dizi olmak üzere birçok kategoride ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreninden önce kırmızı halıda boy gösteren ünlüler arasında şıklık yarışı yaşandı.

ŞIKLIKLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDILAR

Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın sunumuyla izleyiciyle buluşan 49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, kırmızı halı geçidiyle başladı. Törene katılanlar şıklıklarıyla göz doldurdular.

İşte kırmızı halıdan kareler;

Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı
Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı

Altın Kelebek Ödülleri, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın Kelebek'te şıklık geçidi! Ünlü isimler adeta birbirleriyle yarıştı - Son Dakika
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