"Ankara Fotoğrafları Arşivi" sergisi törenle açıldı

Başkent Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında, Ankara Fotoğrafları Arşivi sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin (ASBÜ) paydaş olduğu Başkent Kültür Festivali kapsamında, üniversite bünyesindeki Hazine Müzesi'nde açılan ve şehrin tarihine ilişkin 40 fotoğraftan oluşan sergiyle Ankara'nın çok katmanlılığını ifade eden kültürel miras öğelerinin korunması ile tanıtılması amaçlanıyor.

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, şehirlerin tarihleri boyunca fiziksel ve sosyal değişim izleriyle var olduğunu ve zaman içinde değiştiğini belirterek, "Ankara'mız da tüm kültürleri koruyarak günümüze taşımayı başarmış, çok katmanlı, kadim bir şehir." dedi.

Festivalin Ankara'nın bu çok katmanlılığının izlenebilmesi ve başkentlilerin yaşadıkları şehri daha iyi tanıyabilmesi açısından son derece önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Yavuz, "Ankara Fotoğrafları Arşivi Sergisi ise Ankara'nın başkent olma serüveniyle başlayan değişime, görsel vesikalar üzerinden tanıklık etmemizi sağlayacak son derece kıymetli özel bir sergi." ifadesini kullandı.

Yavuz, sergide ASBÜ'nün Ankara'nın kültürel mirasını yaşatmak için oluşturduğu arşivinden çıkarılan ve hepsi anonim fotoğrafçılara ait 40 görselin yer aldığını belirterek, "Bu sergiyi Ankara'nın tarihine meraklı, Ankara sevdalısı herkesin ziyaret etmesini diliyorum. Sadece Ankaralıların değil, Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızı bu sergiyi gezerek Ankara'nın kadim tarihi konusunda daha fazla bilgilenmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, 16 gün boyunca 70'den fazla mekanda 5971 sanatçının görev aldığı 560 etkinliğin düzenleneceğini bildiren Özgül, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Ankara'nın daha önce görmediği bir çeşitlilik, boyut ve zenginlikte bir festivali organize etmiş olma iddiasındayız." dedi.

"Ankara'nın çok köklü bir tarihi var"

ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise Ankara'nın sadece bir bürokrasi ve siyaset şehri olarak anılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Aslında Ankara'nın bir tarih, kültür ve maneviyat şehri olarak çok köklü bir tarihi var." dedi.

Kültür Yolu Festivalinin çok önemli bir vizyon ve paradigma değişikliğini gösterdiğini dile getiren Arıcan, festivalin özellikle Cumhuriyet'in 100'üncü yılının başlangıcına işaret ettiğini söyledi.

Arıcan, ASBÜ'nün insanı, kültürü ve tarihi merkeze alan tematik bir üniversite olduğunu ve bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığıyla iç içe bulunduğunu belirterek, "Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında üniversitemizde bu etkinlikle beraber 7 etkinlik olacak. Diğer 6 faaliyetimiz Ankara'nın tarihi, kültürü, edebiyatı ağırlıklı olmak üzere paneller ve söyleşiler dizisi şeklinde olacak." bilgisini verdi.

Ankara Fotoğrafları Arşivi sergisi, 12 Haziran'a kadar ASBÜ Hazine Müzesi'nde ücretsiz olarak ziyarete açık kalacak.