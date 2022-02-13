Antalyalı çiftin Kovid-19 sürecinde yaptığı korkuluklar ilgi görüyor - Son Dakika

Antalyalı çiftin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaptığı korkuluklar dikkati çekiyor.

Muratpaşa ilçesine bağlı Kırcami Mahallesi'nde yaşayan Nevin ve Cahit Şimsek çifti, Kovid-19 salgını sürecinde iki korkuluk yaptı.

Korkulukları bahçelerindeki sandalyelere oturtan çift, ziyarete gelen komşularıyla beraber korkulukların yanına oturup kahve ve çay içmenin keyfini çıkarıyor.

Nevin Şimşek, AA muhabirine, korkulukların mahallede oturan veya ziyarete gelen insanların dikkatini çektiğini belirterek, "Salgının ilk dönemlerinde boş zamanlarımı değerlendirmek için bu tarz şeyler yapmaya başladım. Su kabağı ve pamuklar yardımıyla bu iki korkuluğu oluşturduk. Eski giysileri de üzerlerine geçirdik." dedi.

Şimşek, mahalle sakinlerinin korkulukları ilk gördüklerinde çok şaşırdıklarını ancak zamanla çok sevdiklerini söyledi.

Cahit Şimşek ise salgın sürecinde eşinin canının sıkıldığını ve korkuluk yapma fikrinin çıktığını anlattı.

Eşine korkuluk yaparken yardımcı olduğunu aktaran Şimşek, "Kullanmadığım kıyafetlerim falan vardı onları korkuluklara giydirdik. Sonrasında mahallelinin de çok hoşuna gitti hatta fotoğraf çekenler falan da oldu. Korkulukları gerçek sananlar dahi oldu, bu kadar dikkat çekeceğini tahmin etmiyorduk." diye konuştu.