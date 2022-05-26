Aras Kuş Cenneti'nde 107 kuş türünün ürediği belirlendi

Iğdır'da kayıt altına alınan 313 kuş türünden 107'sinin Aras Kuş Cenneti'nde ürediği tespit edildi.

Türkiye'nin Ermenistan ile sınırını oluşturan Aras Nehri'nin kıyısındaki Aras Kuş Halkalama ve Eğitim İstasyonu'nda her yıl yapılan çalışmalar dünya kuş bilimine katkı sağlıyor.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde bulunan, yemyeşil doğası, sulak alanları, besin zenginliği ile ön plana çıkan Aras Kuş Cenneti, üç kıtadan gelen 313 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, KuzeyDoğa Derneği, Iğdır, Kars Kafkas ve Koç üniversitelerinin iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda gönüllülük sistemiyle hizmet veren uzmanlar, kuş bilimi açısından oldukça önemli veriler elde ediyor.

Dünyanın birçok yerinden bilim insanın dikkatini çeken istasyonunun bulunduğu Aras Havzası, "Doğunun Kuş Cenneti" olarak anılıyor.

"Özel araştırma yapılırsa bu sayı artar"

ABD Utah Üniversitesi Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma Ekolojisi Laboratuvarı'nın kurucusu ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine, Aras Kuş Cenneti'nde 313 kuş türü tespit ettiklerini söyledi.

Bölgede farklı zamanlarda farklı türlerin gözlemlediğini ifade eden Şekercioğlu, şunları kaydetti:

"Bazı türler sadece göç zamanında görülüyor, bazıları sadece üreme zamanlarında, bazıları sadece kışın, bazıları da yıl boyu görülüyor. Biz burada her yıl bazı mevsimlerde kuş türlerini halkalayarak kayıt altına alıyoruz. Şimdiye kadar burada kayıt altına alınan 313 kuş türünün 107'sinin burada ürediğini tespit ettik. Bu sayının daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz çünkü bazı ender türler için özel araştırma çalışması yapmamız lazım."

Şekercioğlu, Aras Nehri'ndeki 313 kuş türünün üçte birinden fazlasının bölgede ürediğini belirterek, "60 kadar kuş türü de bölgede kışlıyor.

Bunların yanında burada ender olarak görülen türlerin yaz ya da kış olmak üzere düzenli olarak üreyen 107 kuş türümüz var. Kuş sayı her yıl 5 tür olarak artmaktadır." dedi.