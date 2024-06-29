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İSTANBUL, -Yıllara meydan okuyan polisiye dizisi Arka Sokaklar, sezon finaliyle zirvede yer aldı. Total grupta birinci olan dizi, AB ve ABC1 kategorilerinde de günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Kanal D'nin adını efsaneler arasına yazdırmayı başaran dizisi Arka Sokaklar, 18 sezonu geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Temposu yüksek bir bölüm ile ekrana gelen dizi, reyting listelerinde de en üst sıralarda yer aldı. Dizinin 680'inci bölümü, Total kategoride 3.82 reyting ve yüzde 14.63 izlenme payı alarak sezonu zirvede bitirdi. AB ve ABC1 kategorilerinde ise üst sıralarda yer alan dizi günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

NEFESLERİ KESTİ

Nefesleri kesen sezon finali, seyircileri ekran başına kilitledi. Final bölümünde Hüsnü yarasını herkesten saklarken bir şeyler döndüğünü anlayan ailesi ekipten yardım istedi. Bürokrat Müge'nin eski eşi Ramiz Karaca, Müge'yi pis işlerinde kullanmaya çalıştı. Ebru, Hakan ile Aylin'in arasını bozmak için Aylin'in karşı dairesine taşındı.

YENİ SEZONDA KANAL D'DE

Televizyon izleyicilerinin 18 yıllık vazgeçilmez dizisi olan Arka Sokaklar, sezon finalinin ardından yaz tatiline çıktı. Fenomen dizi yeni dönemde de Kanal D ekranında olacak ve 19'uncu sezonu ile bir rekora daha imza atacak. Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi usta isimleri buluşturan Arka Sokaklar'ın yapımcılığını D Media üstleniyor.