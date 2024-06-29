Arka Sokaklar Sezon Finaliyle Zirvede - Son Dakika
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Kültür Sanat

Arka Sokaklar Sezon Finaliyle Zirvede

Arka Sokaklar Sezon Finaliyle Zirvede

Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, sezon finaliyle Total grupta birinci olurken AB ve ABC1 kategorilerinde de günün en çok izlenen dizisi oldu. Dizi, 18 sezonu geride bırakarak reyting listelerinde üst sıralarda yer aldı. Yeni sezonuyla bir rekora daha imza atacak olan Arka Sokaklar, Kanal D ekranında izleyicilerle buluşacak.

29.06.2024 13:07
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İSTANBUL, -Yıllara meydan okuyan polisiye dizisi Arka Sokaklar, sezon finaliyle zirvede yer aldı. Total grupta birinci olan dizi, AB ve ABC1 kategorilerinde de günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Kanal D'nin adını efsaneler arasına yazdırmayı başaran dizisi Arka Sokaklar, 18 sezonu geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Temposu yüksek bir bölüm ile ekrana gelen dizi, reyting listelerinde de en üst sıralarda yer aldı. Dizinin 680'inci bölümü, Total kategoride 3.82 reyting ve yüzde 14.63 izlenme payı alarak sezonu zirvede bitirdi. AB ve ABC1 kategorilerinde ise üst sıralarda yer alan dizi günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

NEFESLERİ KESTİ

Nefesleri kesen sezon finali, seyircileri ekran başına kilitledi. Final bölümünde Hüsnü yarasını herkesten saklarken bir şeyler döndüğünü anlayan ailesi ekipten yardım istedi. Bürokrat Müge'nin eski eşi Ramiz Karaca, Müge'yi pis işlerinde kullanmaya çalıştı. Ebru, Hakan ile Aylin'in arasını bozmak için Aylin'in karşı dairesine taşındı.

YENİ SEZONDA KANAL D'DE

Televizyon izleyicilerinin 18 yıllık vazgeçilmez dizisi olan Arka Sokaklar, sezon finalinin ardından yaz tatiline çıktı. Fenomen dizi yeni dönemde de Kanal D ekranında olacak ve 19'uncu sezonu ile bir rekora daha imza atacak. Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Şevket Çoruh, Oya Okar ve Ozan Çobanoğlu gibi usta isimleri buluşturan Arka Sokaklar'ın yapımcılığını D Media üstleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Arka Sokaklar Sezon Finaliyle Zirvede - Son Dakika

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