Artvin Şavşat'ta sonbahar, Maden köyünü sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarına bürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin Şavşat'ta sonbahar, Maden köyünü sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarına bürüdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin Şavşat\'ta sonbahar, Maden köyünü sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarına bürüdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Sakin Şehir unvanlı Şavşat ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle ağaçlar sarı, kırmızı ve kahverengi tonlara büründü. Maden köyü dronla havadan görüntülenirken, çevre illerden gelen doğaseverler sonbahar manzaralarının tadını çıkardı.

ARTVİN'in 'Sakin Şehir' (Cittaslow) ünvanına sahip Şavşat ilçesi, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına büründü. Geleneksel ahşap evleri ve bitki örtüsüyle öne çıkan ilçeye bağlı Maden köyü havadan görüntülendi.?

Şavşat ilçesinde ağaçlar, sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarına büründü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ormanlarda seyir zevki yüksek manzaralar oluşturdu. Bölgede özellikle geleneksel ahşap evleri ve doğasıyla dikkat çeken Maden köyü, sonbaharın tüm renklerini bir arada sunuyor. Çevre illerden ilçeye gelen doğaseverler bölgedeki doğal manzaraların tadını çıkarırken, sonbaharın hakim olduğu Maden köyü dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
Kültür SanatMaden KöyüArtvinTurizmŞavşatMadenYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı Kafesi mühürlendi 5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
12:30
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı
12:19
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
12:11
Bakan Çiftçi sel bilançosunu açıkladı: 272 kg yağış, 2727 kişi kurtarıldı, 2 can kaybı
Bakan Çiftçi sel bilançosunu açıkladı: 272 kg yağış, 2727 kişi kurtarıldı, 2 can kaybı
11:54
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
11:25
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
11:10
Manşetler olay Herkes Fenerbahçe’nin 6-0’lık hezimetini konuşuyor
Manşetler olay! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 12:42:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Artvin Şavşat'ta sonbahar, Maden köyünü sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarına bürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei