Asırlık seccadeler İslam Medeniyetleri Müzesi'nde görücüye çıktı - Son Dakika
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Asırlık seccadeler İslam Medeniyetleri Müzesi'nde görücüye çıktı

14.04.2022 11:12

Asırlık seccadeler İslam Medeniyetleri Müzesi'nde görücüye çıktı Görkemli mimarisiyle İstanbul'un yeni simgelerinden olan ve kısa sürede çok fazla ziyaretçiyi ağırlayan Büyük Çamlıca Camii'nin külliyesinde kurulan İslam Medeniyetleri Müzesi'nde asırlık seccadeler görücüye çıktı.

Asırlık seccadeler İslam Medeniyetleri Müzesi'nde görücüye çıktı

İSTANBUL - Görkemli mimarisiyle İstanbul'un yeni simgelerinden olan ve kısa sürede çok fazla ziyaretçiyi ağırlayan Büyük Çamlıca Camii'nin külliyesinde kurulan İslam Medeniyetleri Müzesi'nde asırlık seccadeler görücüye çıktı. Eserler arasında 17. Yüzyıldan günümüze ulaşan en eski 'Halı Seccade' ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'ndeki İslam Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Milli Saraylara bağlı saray ve müze koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlanan müzede sergilenen asırlık halılar da görücüye çıktı. Müzenin ilginç bölümlerinden olan seccadeler ve halılar ise yoğun ilgi gördü.

"Bunlar daha önce hiç sergilenmemiş eserler, ilk defa sergileniyor"

Konu hakkında konuşan İslam Medeniyetleri Müzesi müdürü Nezih Ertuğ, "Bu kısım Osmanlı dokuma sanatı olarak geçiyor. Burada yan tarafta gördüğümüz bir saf seccade var. Bu 17. Yüzyıla tarihlenmiş. Aidiyeti tam belli değil ama o dönemin izlerini taşıyor. ve bizim koleksiyonumuzdaki en eski parçalardan bir tanesi. Diğer seccadeler arasında yine saf seccadeler var. Özellikle yünlü arakiye dediğimiz seccadeler, onlarda da metal telli işlemeler var. Onun yanında yine Kula seccadeler, Milas seccadeleri ve daha sonra en büyük Uşak Halılarından bir tanesi koleksiyonumuzda bulunuyor. Bunlar daha önce hiç sergilenmemiş eserler. İlk defa sergileniyor. ve bunlar, özellikle saf seccadenin dışındaki seccadeler saray koleksiyonlarında bulunuyordu" dedi.

"Toplam 6 tane seccademiz, 5'e yakın halımız var"

Ertuğ devamında, "Bu seccadeler Sarayda kullanılmış seccadeler. Fakat aidiyet olarak kime ait olduğu veyahut da kimin kullandığıyla ilgili tam net bilgimiz yok. Toplam 6 tane seccademiz var. Toplam 5 taneye yakın da halımız var. Bu koleksiyon ilk defa halkla karşılaştı. Tabii halkımız, böyle nadide eserleri gördükleri için çok memnun oluyorlar. Vatandaşlar özellikle halıların kime ait olduklarını, aidiyetlerini soruyorlar. Fakat aidiyetleriyle ilgili tam net bilgi olmadığını kendilerine bildiriyoruz. Ziyaretçilerimizden halı ve seccadeler yoğun ilgi görüyor. Özellikle 18. ve 19. yüzyıla ait yün Arakiye seccadelerimiz var. Daha eski olanları zaten Topkapı Sarayı'nda bir kısmı sergileniyor" diye konuştu.

Asırlık seccadeler İslam Medeniyetleri Müzesi'nde görücüye çıktı
Asırlık seccadeler İslam Medeniyetleri Müzesi'nde görücüye çıktı
Asırlık seccadeler İslam Medeniyetleri Müzesi'nde görücüye çıktı

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Kaynak: İHA

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