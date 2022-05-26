Aydın'da "Türk Mutfağı Haftası"nda İngiliz turistler kebap yaptı - Son Dakika
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Aydın'da "Türk Mutfağı Haftası"nda İngiliz turistler kebap yaptı

26.05.2022 18:55
Aydın'da "Türk Mutfağı Haftası"nda İngiliz turistler kebap yaptı

Aydın'ın Didim ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerine yabancı turistler de katıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerine yabancı turistler de katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Didim Turizm Derneği iş birliğiyle bir otelde düzenlenen programda 7 İngiliz vatandaşı, aşçıların gözetiminde Adana kebap, Arnavut ciğeri, ot kavurması, yaprak sarma, çoban salatası, lokma tatlısı ve gözleme yaptı.

Turistlerin kebap etlerini şişlere sardığı, yufka açtığı, yaprak sardığı etkinlikte mehter gösterisine de yer verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve dışında kutlandığını hatırlattı.

Türk mutfağının muhteşem yemeklere sahip olduğunu belirten Tuncer, "Didim'de ve Kuşadası'nda eşsiz güneş ve plajımızla, masmavi denizimizle, harika coğrafyamızın içinde yemeklerimizi turistlere tanıtıp, ülkelerinde bu eşsiz şöleni anlatmalarını istiyoruz. Türk mutfağının eşsiz yemeklerini onlarla etkileşimli olarak yapıp turistlere ikramlarını da sağladık. Unutulmaz bir anı oldu, mutluyuz." dedi.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk ise ilçedeki otellerde genellikle Batı mutfağı yerine Türk mutfağına ağırlık verildiğini anlattı.

Avrupa'nın birçok ülkesinde Türk döneri veya Türk köftesinin bulunduğunu dile getiren Şentürk, "Türk mutfağı çok önemli bir yerdedir. Türk mutfağını her zaman ön planda tutmamız lazım. Dünyada en iyi mutfak Türk mutfağıdır." diye konuştu.

İlk kez Türk mutfağını deneyimlediler

Turistlerden Rowan White (52), daha önce hiç Türk yemeği yapmadığını belirtti.

Etkileyici bir deneyim yaşadığını vurgulayan White, "Böyle bir organizasyonun parçası olmaktan çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Faye Reynolds (32) da ilk kez Türk mutfağından yemekler yaptığını kaydederek, "Hepsi de birbirinden zahmetli ve çok lezzetli." değerlendirmesinde bulundu.

Tesisin genel müdürü Özgür Erol ise keyifli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Aydın'da 'Türk Mutfağı Haftası'nda İngiliz turistler kebap yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da "Türk Mutfağı Haftası"nda İngiliz turistler kebap yaptı - Son Dakika
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