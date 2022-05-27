Bakan Ersoy: Festivaller sayesinde şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz - Son Dakika
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Bakan Ersoy: Festivaller sayesinde şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz

27.05.2022 22:49
Bakan Ersoy: Festivaller sayesinde şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz

Bakan Ersoy: Festivaller sayesinde şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruzKÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şehirlerimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak festivaller sayesinde, şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Bakan Ersoy: Festivaller sayesinde şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şehirlerimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak festivaller sayesinde, şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kültürü ve turizmi birbirinden ayırmamız artık mümkün değildir. Bu anlayışla uluslararası standartlarda kültür sanat altyapıları oluşturacağız" dedi.

Bakan Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' kapsamında '75'inci Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi'nin ön gösterimi ve ödül törenine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Ersoy, dünyanın resimle, müzikle, sevgiyle güzelleşeceğini belirterek, "İnsanoğlu zor bir süreçten geçiyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde uzun bir süre evlerimizden çıkamadık. Bir çok şeye elimizi uzatamıyor, neredeyse başımızı camdan çıkaramaz bir hale gelmiştik. Sanatçının sesinin daha fazla duyulduğu bir dünyada barışın, kardeşliğin, adaletin de sesi daha fazla çıkmış olacaktır. Bahsetmiş olduğum tüm zor koşulları sanatın iyileştirici gücüyle geride bırakacağız. Biz dünyayı, resimle, müzikle, sinemayla, romanla, sevgiyle ve şiirle güzelleştireceğiz. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizde tam anlamıyla bir kültür sanat seferberliği başlatmış durumdayız. Sanatçılarımızın sesinin ülkemizin dört bir yanında duyulması, dünyaya yankılanması adına desteklerimizi arttırmış bulunmaktayız" diye konuştu.

'MÜZEMİZİN YENİDEN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'Bakan Ersoy, bir yandan İstanbul'da yeni bir festivalin startını verirken diğer yandan Mardin'de Matiate Yeraltı Şehri'ni gün yüzüne çıkardıklarını ifade ederek, " İzmir'de yeni sanat merkezleri inşa ederken dünyanın farklı coğrafyalarında ülkemize ait tarihi eserleri bulup müzelerimize kazandırıyoruz. Bugün de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla yapımına başlanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin planlanarak inşa edilen ilk müzesi olan Ankara Etnografya müzesinde sergileme ve restorasyon çalışmalarını tamamlayarak müzemizin yeniden açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.  'BAŞKENTİN MARKA DEĞERİNE CİDDİ KATKILAR SAĞLAYACAK'Dünyanın en köklü orkestralarından 'Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın farklı konserle klasik müzikseverler için bir müzik ziyafeti sunacağını kaydeden Ersoy, "Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Orkestra, dünyaca ünlü keman virtüözü Bomsori'ye eşlik edecek. Gerçekleşecek tüm bu sanatsal etkinlikler Başkentimizin marka değerine ciddi katkılar sağlayacaktır. Bakanlığımızın ve devletimizin bütün ilgili kurumlarının bir araya gelerek burada çok ciddi bir projeyi hayata geçirdiğini söyleyebilirim. Bu nedenle Başkent Kültür Yolu çalışmasının gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 'KÜLTÜR VE TURİZMİ BİRBİRİNDEN AYIRMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR'Bakan Ersoy, İstanbul ile başlattıkları kültür yolu festivallerine Ankara ile devam ettiklerini belirterek, "Bu sanat ikliminin yurdumuzun dört bir yanında hissedilmesi için Ekim ayında Diyarbakır'da da kültür yolu festivali düzenleyeceğiz. Daha sonra İzmir, Konya ve Çanakkale'de de etkinlikleri sürdüreceğiz. Şehirlerimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak festivaller sayesinde şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kültürü ve turizmi birbirinden ayırmamız artık mümkün değildir. Bu anlayışla uluslararası standartlarda kültür sanat altyapıları oluşturacağız" dedi.

Bakan Ersoy, etkinliğin ardından bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Etnografya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy: Festivaller sayesinde şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz
Bakan Ersoy: Festivaller sayesinde şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz
Bakan Ersoy: Festivaller sayesinde şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz
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Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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