Bakan Yardımcısı Alpaslan, Keltepe Kayak Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kayak merkezinde incelemelerde bulunan Alpaslan, tesis hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'den bilgi aldı.

Alpaslan, kayak yapmaya gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Bakan Yardımcısı Alpaslan'a ziyaretinde, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz de eşlik etti.