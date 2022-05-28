Başkentlilerin havaların ısınmasıyla hafta sonu tercihi Mogan ve Eymir gölleri oldu - Son Dakika
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Başkentlilerin havaların ısınmasıyla hafta sonu tercihi Mogan ve Eymir gölleri oldu

28.05.2022 15:42

Hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyen Başkentliler, aileleriyle hoşça vakit geçirmek için Eymir ve Mogan göllerini tercih etti.

Hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyen Başkentliler, aileleriyle hoşça vakit geçirmek için Eymir ve Mogan göllerini tercih etti.

Yaz aylarının gelmesiyle, kentte hava sıcaklığı 27 dereceye yükseldi. Güneşli havayı fırsat bilenler, eşsiz doğal güzelliğiyle Ankaralıların deniz özlemini giderdikleri Eymir Gölü'ne gitti.

Çoğunlukla doğa yürüyüşü yapmak, bisiklete binmek isteyen vatandaşlar ile kürek çeken sporcuların tercih ettiği Eymir Gölü kenarında aileler de piknik yaptı.

Eymir Gölü ziyaretçileri, haftanın stresini attıklarını belirterek, çocuklarının doğa ile iç içe olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Çocukların göl kenarında oyun oynadığı Eymir'de, bazı vatandaşlar balık tutmaya çalışırken, üniversite öğrencileri de sınav öncesi geldikleri göl kenarında küçük gitar olarak bilinen müzik aleti ukuleleyi çalarak eğlendi.

Mangal keyfi için tercih "Mogan"

Aileleri ve sevdikleriyle mangal keyfi yapmak isteyenlerin tercihi de Mogan Gölü oldu.

Mogan Parkı'ndaki piknik alanını seçen vatandaşlar, çocukları ve sevdikleriyle güneşli havanın tadını çıkardı.

Doğum günü kutlamalarının da yapıldığı Mogan'da bisiklete binen, top oynayan çocuklar yaşadıkları mutluluğu paylaştı.

Ankara Fen Lisesi öğretmenleri de sınav haftası öncesi öğrencilerini, moral vermek için Mogan Gölü'ne getirdiklerini ve mangal yaktıklarını belirtti.

Başkentlilerin havaların ısınmasıyla hafta sonu tercihi Mogan ve Eymir gölleri oldu
Başkentlilerin havaların ısınmasıyla hafta sonu tercihi Mogan ve Eymir gölleri oldu
Başkentlilerin havaların ısınmasıyla hafta sonu tercihi Mogan ve Eymir gölleri oldu
Başkentlilerin havaların ısınmasıyla hafta sonu tercihi Mogan ve Eymir gölleri oldu

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkentlilerin havaların ısınmasıyla hafta sonu tercihi Mogan ve Eymir gölleri oldu - Son Dakika


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