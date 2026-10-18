Bayburt\'un yüksek köylerindeki ormanlar sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi

Bayburt'un yüksek köylerindeki ormanlar sonbahar renkleriyle dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta yüksek kesimlerdeki köylerde yaprakların sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünmesi sonbahar manzaraları ortaya çıkardı. Kentin doğu kesimindeki güzergah boyunca uzanan ağaçlar sürücülere renkli bir yolculuk sunarken doğa dronla görüntülendi.
Bakir doğası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Bayburt'taki ormanlık alanlar hazan renklerine büründü.
Kentin yüksek kesimlerindeki köylerde ağaç yapraklarının sarı, turuncu ve kızıl tonlara dönüşmesiyle sonbahara özgü manzaralar ortaya çıktı.
Bayburt'un doğu kesimindeki güzergah boyunca uzanan ağaçlar, sürücülere sonbahar renkleri eşliğinde yolculuk yapma imkanı sunuyor.
Sonbahar renklerine bürünen doğa dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
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