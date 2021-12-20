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Edgard Varese Ödülü Türk akademisyene - Son Dakika

Edgard Varese Ödülü Türk akademisyene

20.12.2021 11:53
Edgard Varese Ödülü Türk akademisyene

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Can Özer, Berlin Teknik Üniversitesi ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) tarafından elektronik müziğin kurucusu sayılan Edgard Varese adına verilen 'Edgard Varese Ödülü' ile ödüllendirildi.

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Can Özer, Berlin Teknik Üniversitesi ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) tarafından elektronik müziğin kurucusu sayılan Edgard Varese adına verilen 'Edgard Varese Ödülü' ile ödüllendirildi. Özer, 20 yıldır verilen bu ödüle layık görülen ilk Türk müzik insanı oldu.

Berlin Teknik Üniversitesi tarafından 2000 yılından bu yana DAAD ve Berlin'deki Sanatçılar Programı ile Radyo Berlin- Brandenburg iş birliğiyle müziğin malzemesi olarak duyulan tüm seslerin kullanılabileceğini kuramsallaştıran ilk isim olan ve 20'inci yüzyılın en iz bırakan müzisyenlerinden elektronik müziğin kurucusu sayılan Edgard Varese adına bir konuk profesörlük ödülü veriliyor. Hem bilgisayar müziğindeki tekniklere ve eleştirel düşünceye hizmet etmeyi hem önemli sanatçıların ve bilim insanlarının ortaya çıkmasını hem de Berlin'in kültürel yaşamına katkıda bulunmayı amaçlayan 'Edgard Varese Ödülü' için seçilen isimler, hepsi alanında isim yapmış jüri üyeleri tarafından belirleniyor. Daha önce konuk profesörlüğe; aralarında Stanford Üniversitesi Müzik ve Akustikte Bilgisayar Araştırmaları Merkezi Direktörü Miller Puckette, Harvard Üniversitesi Elektronik Müzik Bölüm Başkanı Hans Tutschku, Besteci Gottfried Michael Koenig, Birmingham Kraliyet Konservatuarı Elektronik Müzik Direktörü Jonty Harrison ve Sorbon Üniversitesi Elektroakustik Müzik Bölüm Başkanı Marc Battier gibi öncü isimlerin bulunduğu müzik insanları layık görülmüştü.

ELEKTRO AKUSTİK MÜZİĞİN TANINAN İSMİ

Uluslararası birçok ödüle layık görülen, besteci ve elektro akustik müziğin tanınan ismi Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Can Özer, seçici kurul tarafından Edgard Varese Konuk Profesörlüğü ile ödüllendirilen ilk Türk müzik insanı oldu. Prof. Dr. Özer, önümüzdeki eğitim döneminde, Berlin Teknik Üniversitesi'nde eğitim programına fakültenin tam üyesi olarak dahil edilecek ve alanında dersler verecek. Özer, aynı zamanda, kentte müzik etkinlikleri ve performansları gerçekleştirip Berlin'deki sanatçılarla ortak projelerde yer alacak.

GURUR VEREN BAŞARI

Prof. Dr. Mehmet Can Özer, bugüne kadar alanında dünyaca tanınmış müzik insanlarının layık görüldüğü ve Edgard Varese adına verilen ödül için seçilmenin gururunu yaşadığını belirtip, "Berlin'de vereceğim bilgisayar müziği alanındaki dersler, aynı zamanda sanal katılıma da açılıp daha geniş kitlelere ulaşacak. Konuk profesör, vereceği derslerin yanı sıra bireysel olarak ve Berlin'deki sanatçılarla iş birliği yaparak çeşitli sanatsal faaliyetlerde bulunuyor. Bu kapsamda 4 ay boyunca birçok etkinlik gerçekleştireceğim" dedi.

Elektro akustik, elektronik ya da bilgisayarlı müzik kavramları bir araya geldiğinde akla ilk gelen isimlerden olan besteci Prof. Dr. Mehmet Can Özer, aynı zamanda bir ses mühendisi. Özer'in eserlerinin çoğu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi prestijli kurumlar, sanatçılar, uluslararası festival ya da yarışmalar tarafından sipariş ediliyor. Köklü uluslararası festivallerde konserler veren, ustalık sınıfları düzenleyen Özer'in, Bourges Uluslararası Elektro akustik Müzik Yarışması (2003 ve 2007), SWR Experimentalstudio (2006) gibi yarışmalarda birçok ödülü bulunuyor. Son 15 yılda Avrupa ve Türkiye'de yaşayan Özer, Türkiye'de yayınlanan ilk elektro akustik müzik albümü 'Siyah Kalem Dansı' dahil uluslararası olarak 7 solo albüm yayınladı, ayrıca Deneysel Türk Müziği Antolojisi gibi derleme albümlerde de yer aldı. Özer, bestelerini, kendi geliştirdiği, 'Aşure' ismini verdiği program ile yapıyor.


Edgard Varese Ödülü Türk akademisyene
Edgard Varese Ödülü Türk akademisyene

Yaşar Üniversitesi, Berlin, Alman, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Edgard Varese Ödülü Türk akademisyene - Son Dakika


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