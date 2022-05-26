'Bi Dünya Kadın' sergisi sanatseverlerle buluştu

Erdem Sağlık Grubu Güneşli Hastanesi'nde Hemşireler Haftası ve Anneler Günü etkinlikleri kapsamında açılan "Bi' Dünya Kadın" adlı fotoğraf sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Kadın çalışan sayısı oldukça yüksek olan Erdem Sağlık Grubu, mayıs ayında yer alan Hemşireler Haftası ve Anneler Günü sebebi ile Güneşli Erdem Hastanesi'nde, Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ile birlikte bir etkinlik düzenledi.

DÜNYANIN FARKLI YERLERİNDE LANAN 56 KADIN

Program, Erdem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Külünk'ün, Hemşireler Haftası'na özel yaptığı konuşma sonrası, Haliç Üniversitesi konservatuvar bölümü ekibinin hazırlamış olduğu müzik dinletisi ile devam etti. Ayrıca programda Rizeli fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in 25 yılda hazırladığı özel koleksiyonu olan, dünyanın farklı yerlerinde çektiği 56 kadın fotoğrafının yer aldığı eserler sergilendi. Serginin açılışı sırasında kısa bir konuşma yapan Resul Çelik'e etkinliğe katkılarından dolayı Hasan Külünk tarafından plaket takdimi yapıldı.

Hastanenin lobisinde gerçekleşen etkinliğe, Haliç Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Fatma Azizoğlu, Öğretim Görevlisi Fatma Özhan, Klinik Psikolog Rana Şen ve daha birçok misafir katıldı. Eserler, 4 Haziran tarihine kadar Güneşli Erdem Hastanesi lobisinde sergilenmeye devam edecek.