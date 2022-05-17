Bilecik'te baharın müjdecisi "Hıdırellez" renkli ritüellerle insanları buluşturuyor - Son Dakika
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Bilecik'te baharın müjdecisi "Hıdırellez" renkli ritüellerle insanları buluşturuyor

17.05.2022 09:16
Bilecik'te baharın müjdecisi "Hıdırellez" renkli ritüellerle insanları buluşturuyor

Bereket, bolluk ile şifayı simgeleyen Hızır ile İlyas peygamberin yılda bir kez gerçekleştiğine inanılan buluşması, Bilecik'te çok sayıda vatandaşın katılımıyla bir ay süresince düzenlenen renkli ritüellerle kutlanıyor.

Bereket, bolluk ile şifayı simgeleyen Hızır ile İlyas peygamberin yılda bir kez gerçekleştiğine inanılan buluşması, Bilecik'te çok sayıda vatandaşın katılımıyla bir ay süresince düzenlenen renkli ritüellerle kutlanıyor.

Her yıl 5-6 Mayıs'tan itibaren kutlanmaya başlayan "Hıdırellez" kapsamında il genelinde devam eden etkinlikler düzenleniyor.

Hıdırellez coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar, şifa getirdiğine inanılan pilavları kazanlarda pişirerek ikram etmek için hazır hale getiriyor.

Farklı şehirlerde yaşayan yöre insanları, kente bağlı köylerdeki ata topraklarına gelerek Hıdırellez etkinliğine katılıyor. Hıdırellez buluşmalarında bereket için dualar ediliyor, yöreye has halk oyunları gösterileri sahneleniyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan, AA muhabirine, Hıdırellezin baharın gelişiyle toprağın ve bitkilerin uyanışıyla birlikte insanların sevinçlerini dışa vurdukları bir ritüel olduğunu söyledi.

Modernleşmeyle beraber ritüellerin büyük bir bölümünün azaldığını ifade eden Arıkan, Bilecik'in kent olarak bu kültürü ön planda yaşatan illerden bir tanesi olduğunu vurguladı.

Bilecik'te Hıdırellez etkinliklerinin yaklaşık bir ay boyunca farklı köylerde coşkuyla kutlandığını aktaran Arıkan, şöyle konuştu:

"Bilecik sadece 6 Mayıs'a mahsus değil, 6 Mayıs'tan başlayarak neredeyse bir ay boyunca bir pilav ritüeli oluyor. Pilavlar kazanlarda pişiyor. İnsanlara ikram ediliyor. Burada pilavın da ayrıca bir önemi var. Pilav da şifalı pilav olarak biliniyor. O Hıdırellez herkesin ortaklaşa malzemesiyle yaptığı o pilav, insanlara hem bereket hem de şifa getiriyor. Bilecik'te özellikle pilavın kullanılması da Türkiye'de Bilecik'in ayıran önemli noktalardan bir tanesi."

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ise Hıdırellezin şehirde birliğin ve beraberliğin vücut bulmuş hali olarak kutlandığını ifade etti.

Hıdırellezin diğer illerde olmadığı kadar coşkuyla idrak edildiğini kaydeden Kızılkaya, "Her hafta sonu, belki onlarca köyümüzde geleneksel Hıdırellez pilavı eşliğinde etkinlikler devam ediyor. Bugün de Cumalı köyündeyiz. Birçok köyümüze iştirak ettik. Hepsi birbirinden bereketliydi. 2 yıldır pandemi dolayısıyla bu tür etkinliklerden uzak kalmıştık. Halkımızın buna duyduğu özlem de gerçekten görülmeye değer." ifadesini kullandı.

Cumalı Köyü Muhtarı Zeki Tetik de Hıdırellez etkinliğinde vatandaşlara pilav ikram ettiklerini kaydetti.

Hazırlıklara bir hafta önceden başladıklarını dile getiren Tetik, "Etkinlikte pilav, ayran, yazlık helva kullanıyoruz. Hazırlıkları yapıyoruz. Köyümüzün aşçısı var. Akşamdan pilav için hazırlıklara başlıyoruz. Pilavdaki nohudu akşamdan hazırlıyoruz. Tavuk eti olursa sabahtan kırmızı et olursa akşamdan pişiriyoruz." diye konuştu.

Tetik, Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda vatandaşın köyde buluştuğunu sözlerine ekledi.

Hıdırellez etkinliği için İstanbul'dan köyüne gelen Muzaffer Çolak, etkinlikle örf ve adetlerini yaşattıklarını anlattı.

Çolak, "Çok güzel sohbetlerimiz oluyor. Çocuklarımız birbirleriyle kaynaşsın diye köyümüzde televizyon bile açmayız. Çok güzel bir ortamımız oluyor. Rabbim inşallah bunların devamını nasip eder. Nesilden nesle devam edecek inşallah." dedi.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Hıdırellez, Bilecik, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te baharın müjdecisi 'Hıdırellez' renkli ritüellerle insanları buluşturuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te baharın müjdecisi "Hıdırellez" renkli ritüellerle insanları buluşturuyor - Son Dakika
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